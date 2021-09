POLITICHE SOCIALI - Sabato 25 settembre 2021 con partenza alle 15 dal Parco Urbano Bassani e alle 17 per l'escursione "In bici con Ado", due pedalate per grandi e piccoli al parco e in campagna

"In bici con Ado - due pedalate pomeridiane dentro e fuori la città" a sostegno dell'attività della Fondazione ADO: è questa l'iniziativa in calendario per sabato 25 settembre 2021 con partenza alle 15 dal Parco Urbano Bassani (ingresso da via Bacchelli, Ferrara) e alle 17 per l'escursione in campagna.

- Il primo appuntamento, sabato 25 settembre 2021 alle 15, è con l'iniziativa "In bici nel parco" dedicata ai bambini, con tre percorsi differenziati in base all'età, a partire dai più piccolini che potranno sperimentare la bici senza pedali su un percorso erboso, un'attività intermedia e quella riservata ai ragazzini più esperti. In tutti i casi - ha spiegato la presidente della Fondazione Ado Gisella Rossi - i partecipanti si poteranno muovere in uno spazio circoscritto e all'aperto, riservato a loro, in modo che non ci sarà bisogno di green pass. La partecipazione è libera e gratuita.

- Il secondo appuntamento, sabato 25 settembre 2021 alle 17, è invece dedicato a grandi e piccoli con "In bici in campagna". Si tratta di una pedalata insieme in direzione della campagna di Francolino, con sosta alla fattoria didattica dentro una struttura agrituristica (La Strozza) con una quota di partecipazione per aperitivo e visita.

La manifestazione organizzata a sostegno dell'attività di assistenza oncologica gratuita garantita dalla Fondazione ADO (Assistenza domiciliare oncologica) è stata presentata mercoledì 22 settembre 2021 alle 11.30, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti gli assessori del Comune di Ferrara alle Politiche Sociali Cristina Coletti e allo Sport Andrea Maggi insieme alla presidente Fondazione ADO Onlus Gisella Rossi, alla consigliera ADO Sabina Mirabella, il responsabile Witòor Simone Dovigo, il presidente della Polisportiva Putinati Andrea De Vivo, il responsabile della federazione Triathlon Riccardo Barbieri, il responsabile dell'Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese Riccardo Zoccante, Leonora Guerrini di Confagricoltura, Federica Levorato di Decathlon Ferrara, Ilenia Romanini della Reale Mutua Assicurazioni e Valeria Franceschetti titolare dell'impresa di pulizie.

"La solidarietà è un valore molto importante - ha sottolineato l'assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti - che con l'organizzazione di questo evento riesce a mettere insieme tante realtà diverse che hanno sostenuto e sostengono un'iniziativa che avvicina grandi e piccoli. Una giornata di festa e di attività, quella in programma per sabato, da trascorrere quindi con gioia tutti insieme con il valore aggiunto delle attività benefiche che Ado porta avanti e che danno conforto e sostegno alla nostra comunità. Per tutti questi motivi come amministrazione comunale è un piacere aver patrocinato la manifestazione".

"L'importanza dell'iniziativa si vede già dalla quantità delle collaborazioni - ha fatto notare l'assessore allo Sport Andrea Maggi - che sono numerosissime. E' un'iniziativa bellissima che coniuga l'attività all'aria aperta con lo sport, lo stare insieme e la solidarietà. Un momento prezioso per prendersi del tempo per stare con i propri cari in mezzo alla natura, fare movimento e in più fare del bene. Grazie a voi"

Per informazioni e prenotazioni: email ufficio.iniziative@adohtf.it, tel. 0532 977531.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - La solidarietà pedala veloce con la Fondazione ADO, e non potrebbe essere altrimenti nella'città delle biciclette'! Parliamo dell'iniziativa "In bici con ADO" che sabato 25 settembre propone a grandi e piccini due pedalate pomeridiane dentro e fuori la città, con partenzadal parco Urbano "G. Bassani" a Ferrara, a sostegno dell'attività di assistenza oncologica gratuita garantita dalla Fondazione ADO a domicilio e nei tre hospice sul territorio estense.

La giornata - che gode del patrocinio del Comune di Ferrara e della proficua collaborazione con Witoor e con diverse realtà locali - partirà alle 15 con "In bici nel parco": si tratta di un'iniziativa dedicata ai bambini con tre percorsi differenti a seconda dell'età (dalle bici senza pedali ai più esperti).

Ingresso libero/gratuito con zaino merenda per tutti i partecipanti. Casco obbligatorio.



Si tornerà in sella alle 17 con "In bici in campagna", una pedalata extraurbana dedicataa grandi e piccoli in direzione Francolino con sosta per aperitivo e visita alla Fattoria Didattica all'Agriturismo La Strozza. Quota di partecipazione (con aperitivo e visita alla fattoria): 30 euro adulti, 10 euro bambini. Obbligo di casco e luci. Per l'occasione, il Ferrara Triathlon Club in collaborazione con la Polisportiva Putinati organizzano il Training Day FITRI Emilia Romagna, prova gratuita di bici e corsa per ragazzi dai 6 ai 12 anni.Prezioso anche il supporto della FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che offrirà gadget ai partecipanti e attività di sensibilizzazione alla ciclabilità e alla sicurezza stradale. Saranno presenti anche i volontari dell'associazione Pubblica Assistenza Ferrarese perdelle dimostrazioni pratiche delle tecniche di soccorso e il personale di Decathlon Ferrara che, oltre a donare gli zainetti, allestirà uno stand per far testare i propri prodotti legati al mondo del ciclismo junior. E per reintegrare le vitamine perse, in una vera e propria giornata all'insegna del benessere psicofisico, Confagricoltura offrirà frutta fresca e gustosi succhi a tutti i partecipanti. Si ringraziano per il prezioso sostegno anche UISP, EmilBanca, Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo, ProntoCoffee e Real Mutua.

WITOOR - Witoor è una società attiva nel campo degli eventi in bicicletta, che sviluppa prodotti

cicloturistici innovativi in Italia e in Europa. Ha ideato, organizzato e prodotto, tra gli altri, Bike Night, tour di pedalate notturne di 100km sulle più belle ciclovie d'Italia con migliaia di

partecipanti ogni anno, e Rando Imperator, randonnée europea dalla Germania all'Italia. Offre

il suo apparato organizzativo anche a beneficio di eventi organizzati da terzi.

FIAB - Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è oggi la più forte

realtà associativa di ciclisti italiani non sportivi. FIAB Ferrara Aps opera su tutto il territorio provinciale e propone programma di gite, cicloaperitivi ed iniziative culturali; consulenze;

offerta formativa nelle scuole. È impegnata attivamente per sicurezza stradale, mobilità

sostenibile, benessere legato all'utilizzo del mezzo che ci identifica come "città della bicicletta", contrasto alla crisi climatica e valorizzazione degli acquisti di prossimità.

POLISPORTIVA PUTINATI - La Polisportiva Putinati, nata nel 1968, è da sempre un punto di riferimento per lo sport popolare cittadino. Una delle prime polisportive della città, nel tempo si è contraddistinta in numerose attività sia per bambini che per adulti; facendo nascere e crescere il Giro Podistico delle Mura estensi, la squadra pallavolo femminile arrivata a giocare in serie A2, la squadra di nuoto vincitrice anche di una medaglia d'oro nazionale ai G.d.G., e la sezione di ginnastica ritmica che ha visto una nostra atleta partecipare alle olimpiadi di Atene. Per questi ed altri risultati che hanno dato lustro negli anni allo sport cittadino il Coni ci ha riconosciuto la Medaglia d'Argento per meriti sportivi. Attualmente, sotto la nuova presidenza con Andrea De Vivo, la polisportiva promuove diverse attività, in particolare con i giovani proponendo corsi di ciclismo, atletica, calcio e danza.

TRAINING DAY FITRI - La Federazione Triathlon organizza con il supporto delle asd del territorio dei Training Day, ovvero delle giornate promozionali aperte a tutti per divulgare la pratica sportiva attraverso il triathlon, ovvero con la corsa, la bici ed il nuoto. In questo evento, con la collaborazione di Ferrara Triathlon e Putinati, la Federazione organizza dei circuiti di corsa e bici attraverso percorso e giochi ludici nel bellissimo scenario del parco urbano.

FERRARA TRIATHLON - Dal 1984, anno in cui è nato il triathlon in Italia, Ferrara Triathlon c'è. Ad oggi conta più di 100 tesserati in larga parte attiva ed impegnata nelle gare FITRI del Calendario Nazionale. Oltre a questo la società organizza due gare del campionato italiano, anch'esse storiche e recentemente ha iniziato a seguire gli atleti under 18 ed i campionati ad essi riservati.

Numerose sono le collaborazioni con Società sportive territoriali ed associazioni (Soc.

Podistiche, Ciclistiche, di Nuoto, o Polisportive, UISP, Comuni ecc) al fine di promuovere lo

sport in ogni sua forma.

PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - L'Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese ODV è un'associazione di volontariato nata a

maggio 2020 dalla fusione di Nico Soccorso di Fiscaglia, Assistenza Pubblica Estense di

Ferrara, Pubblica Assistenza Portomaggiore e Pubblica Assistenza Valle Pega di Argenta. I

servizi sul territorio consistono in: servizio di emergenza/urgenza territoriale 118; servizio

trasporto dializzati e persone diversamente abili, trasporti per consulenze mediche, dimissioni

e trasferimenti; assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive e ludico-ricreative;

servizio di reperibilità per dimissioni dal Pronto Soccorso.

CONFAGRICOLTURA - Confagricoltura Ferrara è un'organizzazione sindacale di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole. La forza di Confagricoltura Ferrara è data dal numero delle aziende associate, dalla superficie complessiva da esse rappresentata, dalla loro importanza

economica e nel suo carattere di Organizzazione a vocazione generale non legata ad alcun

partito politico. Oltre alla sede provinciale di Ferrara ha 11 delegazioni distribuite sul territorio, nelle località di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno e Tresignana.

