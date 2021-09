FERRARA FIERE CONGRESSI - Cerimonia inaugurale venerdì 1 ottobre alle 19 (via della Fiera 11). Presenti il sindaco Alan Fabbri e Stefan Bosse, sindaco di Kaufbeuren città bavarese gemellata con Ferrara 'Oktoberfest' dall'1 al 10 ottobre alla Fiera di Ferrara tra musica, cucina, costumi e tradizioni bavaresi

La voglia di vivere una vita a colori e di condividerla è superiore ad ogni desiderio. Abbiamo voglia di incontro, di parlare, di cantare e di ridere. Un bisogno primordiale che aumenta ogni giorno sempre di più.

Essere intorno ad un tavolo nella festa delle feste; ereditata dagli amici bavaresi, celebra la convivialità attraverso il prodotto più rappresentativo ovvero la birra. L'Oktoberfest Ferrara è un evento popolare per tutti che si svolgerà dal 1 al 10 ottobre con: musica, cucina, costumi e tradizioni bavaresi. L'atmosfera delle grandi occasioni per una Fiera di Ferrara che assume il ruolo di "casa". 3 Padiglioni e 2 piazzali ospiteranno più di 700 tavoli, un luna park, giochi e gonfiabili per bambini, birrifici artigianali e tanta musica con due palchi, abiti e figuranti in stile. La regina della festa sarà lo storico birrificio Hofbräu Original, con la sua "birra bionda" che vanta estimatori illustri quali la Principessa Elisabetta di Baviera detta "Sissi" e Il compositore Wolfgang Amadeus Mozart che si narra che riponesse tutta la sua "attenzione" quando era a corto di idee. Ad accompagnare la Birra HB ci saranno piatti prelibati con un catering ligio alla tradizione culinaria bavarese. Due zone di sedute una interna ed una esterna per ospitare più di 4.000 persone in piena sicurezza e osservando le direttive vigenti in termini di distanziamento. Due palchi di intrattenimento con tanta musica live e djset, cover band e musica tradizionale bavarese.

Di seguito il Programma:

venerdì 1 OTTOBRE | OSTETRIKA GAMBERINI & DJ STAB

sabato 2 OTTOBRE | MODENA CITY RAMBLERS & GIBIERFEST BAND

domenica 3 OTTOBRE | GIBIERFEST BAND & JIMMY CASH + BIKERS REUNION

lunedì 4 OTTOBRE | Tributo KISS

martedì 5 OTTOBRE | Tributo AC/DC

mercoledì 6 OTTOBRE | Tributo ai GUNS N' ROSES

giovedì 7 OTTOBRE | THE ROCK HISTORY

venerdì 8 OTTOBRE | DJ STAB

sabato 9 OTTOBRE | NU FUNK REVOLUTION

domenica 10 OTTOBRE | QUEEN VISION & DIE GIBIENER MUSIKANTEN

All'inaugurazione verrà aperta la prima botte e sarà prevista per venerdì 1 ottobre 2021 alle 19.

All'apertura presenzieranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ed il sindaco di Kaufbeuren Stefan Bosse città bavarese gemellata con Ferrara. Oktoberfest Ferrara è un evento promosso da Ferrara Fiere e Congressi, prodotto da NEXO Network e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

L'ingresso è gratuito ed è richiesto il possesso di Green Pass o di Tampone effettuabile all'entrata della Fiera per tutta la durata della manifestazione in collaborazione con FMedical.

Tutte le informazioni e possibilità di prenotazione le trovate al sito www.oktoberfestferrara.it

