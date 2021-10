POLITICHE SOCIALI - L'assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti presente all'incontro: "Fulcro di tutte le attività e punto di riferimento per gli abitanti più fragili" Centro sociale ‘La Ruota' di Boara, a tavola tutti insieme per ripartire dopo lo stop alle iniziative sociali per l'emergenza sanitaria

Ritrovarsi a tavola tutti insieme per ripartire e lasciarsi definitivamente alle spalle i momenti segnati dalla pandemia. Domenica 3 ottobre il Centro sociale ‘La Ruota' di Boara (via Copparo 276) ha festeggiato la riapertura con un bel momento di festa, caratterizzato da un pranzo che ha riunito a tavola una cinquantina persone. Dopo le chiusure forzate dalla crisi sanitaria, di fatto è stato il primo momento conviviale organizzato dalla realtà presieduta da Roberto Pancaldi, che conta in totale trecento iscritti.

Il Centro, inoltre, rientra in una delle otto realtà comunali affiliate ad Ancescao, presente sul territorio provinciale con trentaquattro circoli. All'evento ha partecipato anche l'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti.

"Ringrazio per la meravigliosa accoglienza e per l'atmosfera familiare tipica delle realtà frazionali tutti i volontari del centro sociale ‘La Ruota' - ha evidenziato la Coletti -. Sono grata al presidente Roberto Pancaldi, al past president Dario Scabbia e ai volontari Mirella, Vittorino, Carmen, Roberto e Valentino per le squisitezze proposte agli ospiti. Era importante, per Boara, arrivare a questo momento perché questo Centro per i residenti della frazione è fondamentale, essendo il vero fulcro di tutte le attività e punto di riferimento per gli abitanti più fragili. Prima della pandemia qui venivano organizzate periodicamente tombole, conferenze mediche, presentazioni di libri e attività per bambini. Senza dimenticare che grazie al pulmino acquistato dal Centro sociale nel 2004 i volontari accompagnano gli anziani a fare le visite, a fare la spesa e sono sempre in prima linea per ogni necessità. L'emergenza sanitaria - ha concluso l'assessore - ha messo a dura prova la tenuta delle realtà sociali, ma la grande tenacia dimostrata dai volontari di Boara ha consentito di arrivare a questa meravigliosa giornata di festa".

"Tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo continua a fare paura, la vicinanza dell'Amministrazione Comunale ci dà tanto coraggio" ha detto il presidente Roberto Pancaldi. Il pranzo si è poi concluso con una lotteria: ad estrarre i biglietti il socio Eviliano Massarenti di 90 anni.

Nelle foto: (in alto) da sinistra Dario Scabbia, l'assessore comunale Cristina Coletti e Roberto Pancaldi all'incontro conviviale di Boara; (in basso) il socio Eviliano Massarenti di 90 anni.

