CULTURA - Sabato 9 ottobre 2021 alle 11.30 nella sede dell'Auditorium della Biblioteca in via G. Grosoli, 42 a Barco (Ferrara) incontro inaugurale, espone Marta Besantini Rassegna espositiva PICTA: l'illustrazione in mostra alla Biblioteca Bassani con illustratrici ferraresi

Sabato 9 ottobre 2021 alle 11.30 nella sede dell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani (Via G. Grosoli, 42 Barco - Ferrara) avrà luogo l'incontro inaugurale della rassegna espositiva Picta con l'esposizione delle opere dell'illustratrice e fumettista ferrarese Marta Besantini dal titolo "Segni, sogni e meraviglie"

I contenuti e il programma completo della rassegna espositiva "PICTA - l'illustrazione in mostra alla Biblioteca Bassani", a cura dell'assessorato alla Cultura del Comune di Ferrara, sono stati illustrati ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa svoltasi venerdì 8 ottobre in residenza municipale dall'assessore alla Cultura Marco Gulinelli, dal dirigente Servizio Biblioteche Archivi Angelo Andreotti, insieme alla bibliotecaria della bilbioteca civica "G. Bassani" Elisa Galeati e alle artiste protagoniste della rassegna Marta Besantini insieme alla figlia Anna Michaux, Sara Fabi e Maria Chiara Berti.

"L'illustrazione è un linguaggio che deve essere percepito, diffuso e valorizzato - ha affermato nel corso dell'incontro l'assessore Marco Gulinelli - ecco perchè abbiamo ritenuto utile trasmettere questo messaggio attraverso una rassegna organizzata in un contenitore ottimale della cultura e della creatività come la biblioteca".

LA SCHEDA (a cura della Biblioteca Bassani)

Picta è una rassegna espositiva dedicata all'illustrazione che si terrà per un trimestre all'anno alla Biblioteca Bassani. La biblioteca, spazio di condivisione e della collettività, vuol costituirsi come centro propulsivo e collettore di energie creative presenti sul territorio e la rassegna avrà anche lo scopo di sostenere i talenti emergenti. Professionisti del settore, famiglie e semplici curiosi, tutti accomunati dalla passione per l'illustrazione e le arti visive, potranno trovare in biblioteca uno spazio di rappresentazione, di sviluppo culturale e un'occasione concreta di incontro e convivialità.

La prima mostra - che sarà inaugurata il 9 ottobre (ore 11.30 in sala Auditorium) e visitabile fino al 30 ottobre - è dell'illustratrice e fumettista ferrarese Marta Besantini (instagram @marta.besantini) che presenta "SEGNI, SOGNI E MERAVIGLIE. Raccolte bi e tridimensionali tra arte digitale, tradizionale e botanica". L'artista così racconta "I segni" sono la concretezza del pensiero. "I sogni" rappresentano le ispirazioni dell'artista, ciò a cui quest'ultima/o vorrebbe giungere dopo una semplice idea iniziale. Essi rappresentano anche la forza del "tutto è possibile". "La meraviglia" è la sensazione che si può riuscire a sentire dopo la nascita di cose belle. Negli ultimi anni Marta ha ridotto la sua palette a tre colori principali, il giallo, il rosso e l'azzurro, più il bianco ed il nero. Una scelta stilistica strettamente legata alla semplificazione del tratto e alla ricerca di un binario in cui non oltrepassare i limiti, una scelta che ha dato inizio ad un lavoro in continua evoluzione. I temi personali sono differenti a seconda delle commissioni e dei lavori personali, un invito al visitatore ad interessarsi più da vicino ad ogni raccolta presente nell'esposizione.

Seguiranno il sabato 6 fino al 27 novembre l'esposizione di Sara Fabi (Milano - Ferrara, instagram @linea.retta) e il 4 fino al 31 dicembre quella di Maria Chiara Berti (Ferrara - instagram @maria chiaraberti.atelier).

Oltre all'attività espositiva saranno previste visite guidate con le scuole e coinvolgenti workshop tematici con cui esplorare, assieme agli artisti, i diversi ambiti della creatività (vedi calendario in fondo alla pagina). La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Per accedere all'esposizione è necessario essere in possesso di Green Pass in osservanza della normativa vigente.

Picta l'illustrazione in mostra - Sabato 9 Ottobre 2021 ore 11.30 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani Via G. Grosoli, 42 (Barco) Ferrara - Ingresso fino ad esaurimento posti

Marta Besantini presenta "Segni, sogni e meraviglie"

Marta Besantini, illustratrice e fumettista, opera sulla base di esperienze artistiche multidisciplinari maturate a livello nazionale ed internazionale, in ambiti didattici ed esperienze formative rivolte a bambini, adolescenti, studenti, persone disabili o con difficoltà di apprendimento.

SEGNI, SOGNI E MERAVIGLIE - Raccolte bi e tridimensionali tra arte digitale, tradizionale e botanica. "I segni" sono la concretezza del pensiero. "I sogni" rappresentano le ispirazioni dell'artista, ciò a cui quest'ultima/o vorrebbe giungere dopo una semplice idea iniziale. Essi rappresentano anche la forza del "tutto è possibile". "La meraviglia" è la sensazione che si può riuscire a sentire dopo la nascita di cose belle.

L'invitata d'onore - Anna Michaux è maturanda al liceo artistico Dosso Dossi, indirizzo Architettura e Ambiente. Oltre all'arte, si interessa alla natura degli insetti e delle piante fin dall'infanzia e in questa sua prima collaborazione artistica, espone un lavoro di terrari in connessione con il lavoro di Marta. Anna è figlia di Marta.

>> Calendario delle attività creative e laboratori a cura di Marta Besantini in collaborazione con la Biblioteca Bassani

MARTEDI 12 OTTOBRE Ore 9-11 Live Performance disegno sull'opera "1 mondi paralleli"

VENERDI 15 OTTOBRE Visita Guidata con Centro Diurno Calicantus Meeting Point

Nella settimana tra il 25 e il 30 Ottobre - Laboratorio "Illustrazione e natura" con Calicantus e Centro aggregativo "La bottega di Giuseppe" di Baura

SABATO 23 OTTOBRE Laboratorio di fumetto e lettura "Re tutto cancella" dallo spettacolo teatrale omonimo di Marco Cantori (per bambini a partire dai 6 anni)

Ore 10.00 Sala Ragazzi - Ingressi limitati e prenotazione obbligatoria

Immagini scaricabili: