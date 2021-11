BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 8 novembre 2021 alle 17 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web La "Vita di Marie-Anne Paulze Lavoisier" raccontata da Sandro Tirini

Racconta la "Vita di Marie-Anne Paulze Lavoisier, contessa di Rumford" il libro di Sandro Tirini che lunedì 8 novembre 2021 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere clicca qui). Dialogherà con l'autore Daniele Biancardi.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il libro narra una successione di eventi poco conosciuti relativi a Antoine-Laurent Lavoisier e alla moglie Marie-Anna Paulze sullo sfondo della Francia monarchica e rivoluzionaria. Da questa ricerca emerge anche il ritratto di un Lavoisier poco conosciuto, un uomo retto, onesto, competente, sensibile alle esigenze delle classi più povere, uno scienziato dall'intelligenza prodigiosa e poliedrica che spaziò nei campi più disparati del sapere.

Sandro Tirini, nativo di Cento, è un ingegnere nucleare, funzionario del Comitato Nazionale Energia Nucleare, ha lavorato per oltre vent'anni in Francia nel campo della sicurezza dei reattori nucleari. Al suo attivo ha una settantina di pubblicazioni tecnico-scientifiche. Bibliofilo appassionato di storia della scienza, ha pubblicato "Il sole fermato. Intrighi della Chiesa contro la svolta copernicana del 1820".

L'accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

