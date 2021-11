ATTIVITA' PRODUTTIVE - Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021. Iniziativa organizzata da "FEshion Eventi" Appuntamento nel week end in piazza Castello con "Calici d'Autunno", tre giorni dedicati al buon vino e a sfiziosità gastronomiche

Per appassionati e buongustai l'appuntamento nel fine settimana sarà in piazza Castello a Ferrara: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 si terrà infatti una nuova edizione di "Calici d'Autunno", manifestazione di degustazione eno-gastronomica itinerante organizzata da "FEshion eventi". Tre giorni quindi dedicati al buon vino e all'assaggio di sfiziosità gastronomiche, grazie alla partecipazione di diversi produttori di vini e a numerose cantine italiane. Saranno infatti protagonisti tredici cantine, sessanta etichette di vini provenienti da diverse zone d'Italia (Toscana, Marche, Sardegna, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Campania, Valdobbiadene, Conegliano) e alcune aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni da poter abbinare. L'iniziativa si avvale del supporto di AIS Ferrara e del patrocinio del Comune di Ferrara.

La manifestazione si svolgerà dalle 19.30 alle 24 di venerdì 19 novembre, dalle 19 alle 24 di sabato 20 novembre e dalle 18 alle 22 di domenica 21 novembre, con punto di riferimento l'info point di piazza Castello, per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Il ticket ha un costo di 12€ e comprende: un portacalice, un calice di vetro, un antipasto, 1 piatto, un dolce e 3 calici di vino a scelta tra circa 60 etichette. Non si dovrà fare altro che comporre la propria degustazione preferita.

L'evento si svolgerà nel massimo rispetto dall'attuale normativa vigente con l'attuazione di tutti i protocolli relativi all'emergenza covid, evitando assembramenti ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell'area ristoro, allestita in piazza.

L'evento sostiene la Green Mobility: grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper sarà possibile acquistare il ticket al prezzo di 9€ invece di 12€ se si raggiungerà Ferrara con un treno regionale Trenitalia Tper. Basterà esibire il biglietto all'info point.

Acquistando il ticket in prevendita al link https://feshioneventi.it/prodotto/calicidautunno2021/ il costo del tiket sarà di 10€ invece che 12€. I ticket scontati sono in numero limitato:



Le cantine presenti sono Terre Gaie, La Querce, De Riz, Albamocco, Pettyrosso, Maffione, Nero del Bufalo, Pezzalunga, Castiglia, Di Mio, Cantina Sacco, Venciu, La Pescinella.

Queste invece le aziende: Love Gargano, Corte Vittoria. Capricci di Meggiolaro, Romagna Street Food, GROM, Over Street Food, Tuscany Brothers, Sapori di Valeggio, AD Food Eventi Porchetta di Ariccia, Bar Grillo. Sponsor: Agenzia Assicurativa Generali Baluardi e Concessionaria Stracciari.

Per info: FEshion Eventi - tel +39 331 9512954, olimpia.ferro@gmail.com, web www.feshioneventi.it, Facebook FEshion Coupon, Instagram FEshion Eventi

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

