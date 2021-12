CULTURA - Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 alle 16 su Youtube e canali social di Ferrara Off "Monumenti Aperti Ferrara" torna in edizione digitale e narra i luoghi ariosteschi

Un'edizione digitale che attraverserà 14 luoghi e palazzi di Ferrara ambientandovi la narrazione dell'Orlando Furioso di Ariosto affidata a bambini e ragazzi di 24 classi delle scuole ferraresi primarie e secondarie di primo grado: è questo il filo conduttore delle visite guidate di "Monumenti Aperti Ferrara", in programma per sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 alle 16. Il percorso - che è stato fatto in presenza con i ragazzi-narratori - viene offerto ai cittadini in versione digitale, e si potrà guardare dai canali YouTube e social di FerraraOff (ai link www.facebook.com/FerraraOff e www.youtube.com/user/ferraraoff). La quinta edizione della manifestazione è stata presentata giovedì 2 dicembre 2021 nella residenza municipale e si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara con il supporto degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica istruzione e della Regione Emilia-Romagna. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli; la consigliera regionale Marcella Zappaterra; la responsabile Rete nazionale Monumenti Aperti di Imago Mundi ODV Francesca Spissu; Giulio Costa e Marco Sgarbi dell'associazione Ferrara Off che cura la manifestazione ferrarese.

Sono poi intervenuti Andrea Sardo (Direttore dei Musei di Casa Romei e Casa Minerbi), Anna Rosa Fava (Responsabile relazioni istituzionali Fondazione Ferrara Arte) , Carla Calò (Innovation Officer - Laboratorio Aperto Ferrara), Marcello Toffanello (Curatore Gallerie Estensi), Paola Iannucci (Responsabile Biblioteche Polo delle Scienze della società e dell'uomo dell'Università di Ferrara) con la presenza degli operatori Shazeb Mohammad e Matteo Turrini che hanno realizzato le riprese. Presenti inoltre Rita Tognoli (Bibliotecaria Biblioteca di Economia dell'Università di Ferrara), Massimiliano Mazzanti (Direttore del Dipartimento di Economia e Marketing dell'Università di Ferrara), Cristina Baldi (Bibliotecaria Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara), Sara Piagno (Ufficio eventi Pinacoteca Nazionale di Ferrara).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, alle 16, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube, la restituzione finale della V edizione ferrarese di Monumenti Aperti.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna, è coordinata dall'associazione cagliaritana Imago Mundi OdV e organizzata localmente da Ferrara Off APS in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, l'Assessorato alla Cultura-Settore Cultura e Turismo - e l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara.

"Monumenti Aperti, 5.a edizione, è un evento tanto atteso dalla nostra Città - sottolinea l'assessore alla Cultura Comune di Ferrara Marco Gulinelli - anche nel 2021. È una manifestazione che fin dalla prima edizione si è calata con semplicità ed entusiasmo nella città di Ferrara, anno dopo anno si è realizzato uno straordinario connubio tra il nostro patrimonio monumentale unico, le storie, i personaggi che hanno abitato quei luoghi, l'entusiasmo delle giovani guide nel narrare e trasportare i partecipanti alla rassegna in epoche e vicende del passato. È una manifestazione che è cresciuta e continua a crescere come pubblico e come interesse, che continua a far riscoprire ai ferraresi di tutte le età edifici di norma solo sfiorati nella quotidianità ma che rappresentano veri e propri tesori d'arte e di storia, e che insegna alle giovani generazioni, attivamente impegnate nel realizzarla, a conoscere, rispettare ed amare la propria città".

"Ferrara - fa notare il presidente di Imago Mundi OdV Massimiliano Messina - incarna, fin dalla sua prima edizione nel 2017, lo spirito profondo del venticinquennale progetto Monumenti Aperti: coinvolgimento dell'universo scuola, cura degli aspetti didattici e formativi, cittadinanza attiva e consapevole, senso di comunità, sostegno delle istituzioni. Un esempio virtuoso di come il format del progetto possa essere esportato e applicato in altre realtà e in altri contesti. L'edizione 2021 sarà ancora digitale ma forte è la presenza, e l'entusiasmo, che abbiamo percepito degli studenti e dei loro docenti nel preparare la manifestazione ferrarese, incentrata quest'anno sul capolavoro letterario dell'Ariosto, uno dei 'diamanti' della città. Il nostro ringraziamento, convinto, va a Ferrara Off, per il prezioso e rigoroso lavoro che svolge, ai ragazzi e agli insegnanti, il core di Monumenti Aperti, all'Amministrazione comunale e alla Fondazione Ferrara Arte. Davvero grazie.

L'edizione 2021 è dedicata al tema Scuola di libertà: in particolare, il senso di libertà che si intende comunicare si riferisce sia al sentimento di riappropriazione creativa del proprio patrimonio collettivo, sia alle storie di donne e uomini che con la loro vita hanno dato dimostrazione di scelte orientate in tal senso. La libertà è, al contempo, condizione essenziale per una narrazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile delle comunità locali, ma anche per immaginare il futuro a partire da una profonda conoscenza della propria storia. Ne deriva, un'educazione alla cultura che si pone di travalicare l'accumulo di conoscenze e l'istruzione formale diventando, attraverso l'esperienza diretta, la base imprescindibile per lo sviluppo di un pensiero critico, autonomo, creativo, generatore di scenari alternativi e rinnovatori.

La V edizione ferrarese di Monumenti Aperti è incentrata sulla realizzazione della narrazione digitale dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Un'opera dall'inestimabile valore, dove la città di Ferrara è protagonista, insieme al patrimonio immateriale riconducibile alla cultura letteraria e non solo. Le vicende di Orlando, sebbene note a molti, hanno offerto la possibilità di avvicinare anche i più piccoli a un poema che potrebbe sembrare loro inizialmente inaccessibile.

Infatti, la materia di cui il celebre poema cavalleresco si compone e le molteplici sfumature che lo riguardano (la magia, il romanticismo, le nobili gesta, le battaglie, i viaggi sulla luna), sono state tradotte e interpretate attraverso numerose forme creative.

Monumenti Aperti 2021 coinvolge 24 classi (circa 600 tra alunni e alunne) dei seguenti Istituti Comprensivi ferraresi: ‘Dante Alighieri', ‘Alda Costa', ‘Filippo De Pisis', ‘G. Perlasca', ‘Alberto Manzi', ‘Cosmè Tura' e la Scuola Internazionale Smiling Service.

I luoghi selezionati, protagonisti e al contempo ambientazioni privilegiate delle vicende dell'Orlando sono: il Museo Nazionale Archeologico, Palazzo Paradiso (il Teatro anatomico e la tomba di Ariosto), il Castello Estense (il cortile, l'imbarcadero, le cucine e il giardino degli aranci), Piazza Ariostea, l'Ex Teatro Verdi, Casa Minerbi, il Museo della Cattedrale, il Teatro Comunale, Casa Romei, la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti, Casa Ariosto, Il Museo di Schifanoia, la Palazzina Marfisa d'Este e il Civico Lapidario.

Il processo di creazione dei contenuti è stato realizzato grazie alla preziosa partecipazione dello scrittore Luigi Dal Cin, che ha apportato il proprio contributo per definire 20 percorsi narrativi totali. "Ho così pensato - dice lo stesso Dal Cin - di utilizzare il nucleo narrativo più forte e più inclusivo del poema: il palazzo di mago Atlante. Lì avrà luogo l'incredibile vorticosa giostra che vedrà intrappolati tutti i principali personaggi del poema che lì si incontreranno e si passeranno così il testimone della narrazione. Un possibile monumento di riferimento per la quinta edizione di Ferrara Monumenti Aperti potrebbe quindi essere proprio il magico palazzo di Atlante: si tratta di un palazzo che non è fatto di pietra, ma di fantasia, sogno, magia, desiderio, illusione - edificato proprio a Ferrara dalla mente dell'Ariosto - che tanto influenzerà le 'architetture fantastiche' successive".

Il processo organizzativo si è articolato in molteplici fasi: ad aprile scorso la convocazione delle insegnanti degli istituti scolastici coinvolti, cui ha fatto seguito, nel mese di giugno, un importante momento di formazione, a cura di Ferrara Off, rivolto al corpo docenti. Dopo la pausa estiva, a settembre, è stato intrapreso il percorso di formazione, sempre a cura di Ferrara Off, che ha coinvolto le 24 classi aderenti al progetto. Infine, dal 3 al 18 novembre, si sono svolte, presso ciascun monumento, le riprese dei singoli episodi messi a punto dalle allieve e dagli allievi. I video realizzati grazie all'intervento di due troupe, saranno, dopo un accurato lavoro di montaggio, trasmessi in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Monumenti Aperti: su quest'ultima piattaforma social, essi saranno conservati, definendo così un archivio di informazioni ed esperienze sempre accessibili, anche in futuro.

La manifestazione - Nata nel 1997 a Cagliari dalla passione e l'impegno civile di un gruppo di studenti universitari, la manifestazione, organizzata da Imago Mundi OdV, coinvolge ogni anno quasi sessanta amministrazioni comunali e oltre 25mila studenti di tutte le età che per due giorni, nei fine settimana tra aprile e maggio, diventano appassionate guide dei propri territori e dei 1000 monumenti aperti al pubblico, visitati da oltre 350mila persone. Negli anni la manifestazione è sbarcata nelle Langhe piemontesi, nelle terre raccontate da Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, in Emilia Romagna, Lombardia e Puglia e Lazio.

