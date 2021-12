CULTURA - Martedì 7 dicembre 2021, alle 21 nella Sala Estense (piazza Municipio 14) Proiezione gratuita dei film del Premio Lux 2021

Proiezione gratuita dei film del Premio Lux 2021 in programma per martedì 7 dicembre 2021, alle 21, nella Sala Estense del Comune di Ferrara (piazza Municipio 14, Ferrara). Per l'occasione verrà proiettato il film "Collective", di Alexander Nanau, vincitore del Premio LUX del pubblico 2021, assegnato dal Parlamento Europeo.

L'iniziativa è organizzata dal Centro di Documentazione e studi sull'Unione europea dell'Università di Ferrara, in collaborazione con rci aps di Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara, e fa parte del progetto #EuroPARTECIPIAMO, promosso da Aics Emilia-Romagna e realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

Introduzione e dibattito a cura del docente di Storia del ciname di Unife Alberto Boschi e Sophia Salmaso del Centro di documentazione e studi sull'Unione europea.

Per maggiori informazioni consultare la locandina allegata. L'accesso è gratuito per tutta la cittadinanza in possesso di super Green Pass.

