MUSEO DI STORIA NATURALE - Giovedì 16 dicembre 2021 alle 15 in presenza e online. Prenotazione obbligatoria online Seminario dedicato alle collezioni naturalistiche conservate nel museo

"Collections" è il tema del seminario organizzato dal Museo civico di Storia naturale (largo Florestano Vancini 2, Ferrara) per giovedì 16 dicembre 2021 alle 15, in presenza e online, che sarà aperto con i saluti dell'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni.

Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara promuove così un seminario di studi aperto a studenti, operatori dei musei, interessati alla scienza e alla museologia per fare il punto sullo status delle collezioni naturalistiche composte da animali impagliati, fossili, minerali e altro, al fine di evidenziare il valore scientifico del ricco patrimonio conservato a Ferrara. Lo scopo del seminario è quello di rilevare la consistenza e la rappresentatività delle diverse tipologie di raccolte conservate nel museo, di chiarire il livello di inventariazione e catalogazione e di mettere a conoscenza sulle criticità di conservazione, gestione e fruizione scientifica. Il seminario ha anche lo scopo di aggiornare gli interessati sui progetti in corso che coinvolgono attività di ricerca e museologiche che interessano il patrimonio scientifico delle collezioni del Museo.

Programma dettagliato consultabile sulla pagina del Museo all'interno del sito del Comune di Ferrara, al link storianaturale.comune.fe.it/990.

I posti sono limitati, ingresso con green pass e prenotazione obbligatoria tramite il modulo compilabile al link docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkqFRONabfpi9y6pydk3vI571CzesTKDFOSN9a9xYKeDS8w/viewform

È possibile anche seguire la diretta streaming dalla pagina Facebook del Museo.

Per info: Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, tel. 0532 203381 o 206297, e-mail museo.storianaturale@comune.fe.it

PROGRAMMA

ore 15,00 - Alessandro Balboni (Assessore all'Ambiente, Comune di Ferrara)

Saluti e apertura dei lavori

ore 15,15 - Leonardo Latella (Museo Civico di Storia Naturale di Verona)

Le collezioni naturalistiche sono ancora utili alla ricerca del terzo millennio?

ore 15,30 - Ursula Thun

ore 15,45 - Renato Gerdol

ore 16,00 - Stefano Mazzotti, Laura Bella e Irene Boreggio (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

Le nuove collezioni del Museo di Storia Naturale di Ferrara

Con la partecipazione del donatore della collezione mineralogica Roberto Roda

ore 16,25 - Fausto Pesarini e Alessandra Rizzato(Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

Le nuove collezioni entomologiche

Con la partecipazione dei donatori delle collezioni: Ettore Contarini, Leonardo Senni e Fernando Pederzani

ore 16,50 - Carla Corazza e Alessandra Rizzato (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

Api, sirfidi, carabidi: dalla ricerca alle collezioni

17,30 - Interventi liberi e discussione

Ore 18,00 chiusura del workshop

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - I Musei di Scienze/Storia Naturale oggi più che mai hanno un ruolo fondamentale nella trasmissione della cultura scientifica e nell'analisi dello stato di salute della biodiversità, degli ecosistemi e dell'intero territorio in tutte le componenti storiche, geomorfologiche ed ecologiche che lo costituiscono. Essi sono fra gli attori principali nella comunicazione dell'evoluzione che il nostro territorio sta subendo e, in questa fase di grave crisi ambientale che sta producendo una nuova visione dello sviluppo socio-politico ed economico, possono svolgere una preziosa funzione nella riconversione ecologica oggetto del piano di sviluppo del nostro paese. Con le attività di recupero e analisi del patrimonio naturale del territorio, il loro obiettivo principale è quello di valorizzare e rendere fruibile a vari livelli le collezioni per una elaborazione critica dei concetti scientifici che ogni oggetto della natura rappresenta. Queste istituzioni svolgono un ruolo di alfabetizzazione scientifica ed educazione permanente per tutte le fasce sociali della popolazione.

