ARTE E CULTURA - Visite guidate per bambini il 19 e 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 alle 16. Aperte le prenotazioni Per i piccoli esploratori nuove occasioni per scoprire i segreti del Museo Schifanoia

Tre nuovi appuntamenti domenicali per piccoli esploratori alla scoperta degli affreschi del Salone dei Mesi e degli altri tesori del rinnovato Museo Schifanoia di Ferrara (via Scandiana 23). A proporli, ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12, è l'associazione culturale Arte.Na, con il patrocinio del Comune di Ferrara. A disposizione le tre date del 19 e 26 dicembre 2021 e del 2 gennaio 2022 sempre alle 16. Durante il percorso della visita guidata i piccoli partecipanti potranno divertirsi a completare un activity-book a tema.

L'attività per bambini e ragazzi è gratuita. Agli adulti accompagnatori è richiesto il green pass e il pagamento del biglietto di ingresso al Museo.

E' richiesta la prenotazione da effettuare telefonando al n. 328 4909350 oppure mandando una mail all'indirizzo: ferrara@associazioneartena.it

(Comunicazione a cura dell'associazione culturale Arte.Na)

