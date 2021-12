PREFETTURA DI FERRARA - Obbligo di mascherina anche all'aperto perle manifestazioni del 31 dicembre 2021 Programma degli eventi natalizi approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito mercoledì 15 dicembre 2021 in Prefettura, presieduto dal Prefetto Rinaldo Argentieri.

Vi hanno partecipato il Questore Calabrese ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Vicesindaco di Ferrara Lodi, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Bardasi ed il Direttore sanitario dell'AUSL Ciotti.

All'ordine del giorno il calendario delle manifestazioni pubbliche del periodo natalizio e di fine anno, e in particolare l'inaugurazione della nuova sede dell'Ente Palio il 19 dicembre, "Galactica, Capodanno in Fiera" e la Festa di Capodanno con l' "incendio" del Castello Estense.

Ascoltata la relazione svolta dalle autorità sanitarie sull'andamento dell'epidemia e sulla conseguente pressione sulle strutture ospedaliere, il Comitato ha deciso di approvare il programma degli eventi, nel segno della massima apertura possibile alle occasioni di socialità e di festa, ma nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

In tale ottica è stato deciso, in occasione di tali eventi, l'obbligo della mascherina anche all'aperto, oltre al green pass "rafforzato" per gli eventi per cui previsto per legge (quelli in programma il 31 dicembre).

Inoltre, al fine di scongiurare il più possibile gli assembramenti, la partecipazione del pubblico sarà contenuta entro limiti sensibilmente inferiori a quelli pure consentiti dalle norme antiCovid in vigore per le "zone bianche".

Le decisioni sono state assunte all'unanimità.

(Comunicato a cura della Prefettura di Ferrara)

Immagini scaricabili: