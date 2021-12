BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 23 dicembre 2021 alle 17,15 letture per bambini dai 3 anni (in viale Krasnodar 102). Aperte le iscrizioni In attesa delle feste ancora tante 'Belle storie' natalizie per i più piccoli

Il Natale si avvicina e alla biblioteca comunale Rodari tante 'Belle storie' a tema aspettano i più piccoli per creare l'atmosfera delle feste. L'appuntamento, dedicato ai bimbi dai 3 anni d'età, è per giovedì 23 dicembre 2021 alle 17,15, in viale Krasnodar 102, con le letture ad alta voce proposte da Edgarda e Rita del 'Cerchio di libri' dell'associazione Circi Ferrara.

L'incontro è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 904220 o scrivendo a: bibl.rodari@comune.fe.it

► In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (D.L. 105 del 23.7.2021), è obbligatorio esibire il Green Pass per accedere alle Biblioteche e Archivi Comunali. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. Si precisa che in zona "bianca" e in zona "gialla" non è necessario esibire il "green pass rafforzato" per l'accesso alle biblioteche, archivi e musei (circolare n. 23973538 del 03.12.2021 del Ministero della Cultura).

Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: