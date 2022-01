BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Sabato 22 gennaio 2022 dalle 10 alle 12,30 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le prenotazioni Mattinata di giochi e divertimenti per bimbi e ragazzi alla biblioteca di Porotto in compagnia di Daniele Ferri

Nuovo appuntamento con i giochi di società, sabato 22 gennaio 2022 dalle 10 alle 12,30 alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara). Assieme a Daniele Ferri, inventore di numerosi giochi da tavolo tra cui Vege-Tables, bimbi e ragazzi potranno trascorrere una mattinata in compagnia, divertendosi con attività e giochi vari.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957. La partecipazione è consentita con Green pass 'rafforzato' (per i maggiori di 12 anni) e mascherina.

L'ultimo dei tre appuntamenti con i giochi di società alla biblioteca Luppi è in programma per sabato 29 gennaio 2022, sempre su prenotazione.

Per info: bibl.porotto@comune.fe.it, tel. 0532 731957.

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali delle biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

