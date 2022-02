COMMERCIO, TURISMO E FIERE - Da giovedì 10 a domenica 13 febbraio 2022 dalle 9 alle 21, in piazza Trento e Trieste "Arte & Ciocc... il tour dei cioccolatieri" torna a Ferrara

(Comunicato a cura di Ascom Ferrara)

Finalmente torna a Ferrara, per l'ottava volta, "Arte & Ciocc... il tour dei cioccolatieri", la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che nei weekend inonderà di dolcezza i centri storici delle più belle città italiane.

Il taglio del nastro sarà giovedì 10 febbraio 2022 alle 9,30 in piazza Trento Trieste, Ferrara.



Da giovedì 10 a domenica 13 febbraio dalle 9 alle 21, in piazza Trento e Trieste, gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Tra gli stand dei cioccolatieri si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d'arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un'attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo cioè che non subisce la tostatura, un processo quest'ultimo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia, Calabria sono solo alcune delle regioni rappresentate in questa tappa con altrettante specialità: cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato, e tavolette, declinati in base alla ricetta artigianale, e alla fantasia di ciascun cioccolatiere.

"Il cioccolato nei suoi molteplici gusti e sapori - commenta Giulio Felloni presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara - sarà il protagonista di questo lungo fine settimana all'insegna della dolcezza, un motivo in più per visitare il nostro centro storico. Un evento conosciuto e consolidato che raccoglie le migliori prelibatezze del settore da tutta Italia e Ferrara apre le porte a queste eccellenze. In questo senso Ascom Confcommercio è a fianco concretamente di quelle iniziative che - ovviamente nel dovuto rispetto delle norme sanitarie - permettano di promuovere e valorizzare la nostra città".

Un evento fortemente sostenuto dal Comune che interviene con l'assessore al Commercio e Turismo, Matteo Fornasini: "Esprimo soddisfazione per un evento ormai consolidato, come ‘Art & ciocc', che giunge così alla sua ottava edizione nel nostro centro storico. La manifestazione si è fermata lo scorso anno per motivi legati all'emergenza, ma quest'anno torna nella nostra piazza più importante. Un evento che è di rilievo, perché attira visitatori, promuove la nostra città e richiama ferraresi e turisti in centro a favore delle attività commerciali tutte".

La manifestazione approdò per la prima volta a Ferrara nel 2014 (allora la location era in piazza Castello) e da allora ogni anno ha riscosso un successo crescente. Unica pausa fu l'anno scorso quando l'evento non si tenne a causa dell'emergenza sanitaria.

"Art & Ciocc... il Tour dei Cioccolatieri" è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl con il Patrocinio del Comune di Ferrara e con il supporto di Ascom Confcommercio Ferrara. Official Partner: Burro Superiore Fratelli Brazzale

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per vivere questo momento di dolcezza, ricordando di rispettare tutte le indicazioni sul distanziamento tra le persone e l'utilizzo dei dispositivi nel rispetto dei protocolli Anti-Covid 19 volti alla prevenzione del contagio.

Per info: Mark. Co. & Co. Srl - Padova info@markco-co.it - cell.349.6900875

Le immagini - scaricabili in fondo alla pagina - sono foto di archivio della manifestazione

Immagini scaricabili: