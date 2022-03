TV DIGITALE - Da mercoledì 2 marzo 2022 occorre risintonizzare i programmi RAI, dal 10 marzo 2022 tutti gli altri canali Piano nazionale di Assegnazione delle Frequenze: in tutta la provincia di Ferrara sarà necessario risintonizzare gli apparati televisivi

Da giovedì 10 marzo 2022 verrà attuato in tutti i Comuni della Provincia di Ferrara il Piano nazionale di Assegnazione delle frequenze. A seguito della ridistribuzione delle frequenze in programma nella Regione Emilia-Romagna, per poter continuare a vedere l'intera offerta televisiva i cittadini e le cittadine dovranno effettuale la risintonizzazione dei propri apparati televisivi.

Nella maggior parte dei casi la procedura di risintonizzazione avviene automaticamente; se invece il dispositivo (TV o decoder) fosse privo di tale funzionalità, sarà necessario risintonizzare i canali manualmente.

In generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l'Apparato televisivo o l'Antenna, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna.

Inoltre, in tutta la regione dal giorno 2 marzo 2022, le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze. Sarà pertanto necessario risintonizzare i televisori e i decoder per continuare a vedere i programmi RAI.

Per maggiori informazioni sul piano di assegnazione e sulle modalità di risintonizzazione: https://www.tvdigitaler.it/ . In alternativa è possibile mettersi in contatto con il Call center allo 06-87-800-262 / 340-1206348 (Whatsapp) attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00.

(Comunicazione a cura del Ministero dello sviluppo economico)

Immagini scaricabili: