BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 16 marzo 2022 alle 18 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco - Ferrara). Aperte le prenotazioni Il teatro in biblioteca: in scena Bruna Braidotti e il suo 'Dialogo estremo di una donna'

Mercoledì 16 marzo 2022 alle 18 la sala auditorium della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara) farà da teatro al "Dialogo estremo di una donna" di e con Bruna Braidotti e Nicola Milan al pianoforte (Compagnia di Arti & Mestieri). L'evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro, nell'ambito della rassegna "Magnifiche Utopie" e in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale della donna dell'8 Marzo.

L'ingresso è libero e consentito con Green pass rafforzato e mascherina ffp2. E' consigliata la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni tel. 0532 797418-414 - mail: info.bassani@comune.fe.it.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Bruna Braidotti con questo lavoro ribalta il modo in cui si affronta il tema della violenza alle donne, rinunciando a descrivere i fatti e le vittime massacrate ed offese, ma con giri concentrici di parole e situazioni arrivare al nucleo del problema: una cultura che denigra di fatto la donna e che le donne inconsciamente accettano o tollerano. Dalle barzellette offensive, alla paura della libertà e della solitudine delle donne, all'egocentrismo scambiato per amore, alla fame d'amore inesauribile che getta le donne nelle braccia di un carnefice si dimostra che la violenza si manifesta in modo banale, e che è violenza anche solo l'accettare di vivere con un uomo affettivo o scostante o che semplicemente non ama la sua compagna: violenza che le donne fanno a se stesse. Perse nel sogno d'amore come unico senso della propria vita le donne hanno spesso dimenticato se stesse e la propria felicità. Pare che gli uomini questo lo sappiano bene e ne approfittino, non necessariamente per seviziarle, ma anche solo per farsi stirare le camice o per tradirle senza sentirsi in colpa.



A corroborare queste argomentazioni la dialogante Braidotti ricorre al tempo remoto dei miti e delle tragedie greche in cui si scopre come e quando iniziò la sfortuna delle donne dopo un lungo periodo basato sulla cultura materna di cui si ignora la storia, ma di cui rimangono segni nascosti e occultati nei saperi femminili, sempre più misconosciuti e rinnegati in una società che anela alla scomparsa definitiva delle donne. Il dialogo, in cui si chiede alle donne di essere parte in causa attiva per superare il tono vittimistico e offeso che spesso sottende alle denunce contro la violenza, è provocatorio, sarcastico, pungente ed 'estremo' per scuotere le donne a dissotterrare l'ascia di guerra e ricominciare la loro giusta rivolta e rifare il mondo da capo.

Scarica la locandina di Dialogo estremo di una donna

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Bassani e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: