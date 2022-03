BIBLIOTECA BASSANI - Domenica 20 marzo 2022 dalle 15,30 alle 19,30 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco - Ferrara). Aperte le prenotazioni 'Benvenuta primavera!': alla biblioteca Bassani una 'Maratona di poesia' dedicata al risveglio della natura

Sarà tutta dedicata al ritorno della primavera e alla rinascita della natura la 'Maratona di poesia' in programma domenica 20 marzo 2022 dalle 15,30 alle 19,30 nella sala auditorium della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara). L'iniziativa è organizzata in collaborazione con UNCALM-Gruppo GAD di Lettura Espressiva, in occasione della Giornata mondiale della Poesia (21 marzo).

La maratona vedrà coinvolti poeti, poetesse e appassionati di versi, che si alterneranno sotto la guida sapiente del Gruppo GAD di lettura espressiva, nel leggere poesie proprie o di altri autori, in italiano o in dialetto.

L'ideAzione è a cura di Athos Tromboni, gli intermezzi musicali a cura di Paolo Lazzarini e Patrizio Fergnani.

Chi fosse interessato a partecipare e ad avere maggiori informazioni, può scrivere a info.bassani@comune.fe.it o telefonare ai numeri 0532797418-414



► L'accesso alla sala auditorium è consentito con Green pass "rafforzato" e mascherina FFP2.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Bassani e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

