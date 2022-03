BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 24 marzo 2022 alle 17,30 presentazione nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco - Ferrara). Ingresso libero 'Pomeriggi d'autore': alla biblioteca Bassani il libro di Giuseppe Ferrara 'Raccolta differenziata'

Sono incontri fra opposti, raccontati in poesia, quelli riuniti da Giuseppe Ferrara nel libro "Raccolta differenziata" che giovedì 24 marzo 2022 alle 17,30 sarà presentato nella sala auditorium della biblioteca comunale Giorgio Bassani di via Grosoli 42 a Ferrara (zona Barco). Dialogherà con l'autore Angelo Andreotti.

L'appuntamento rientra nel ciclo di incontri 'Pomeriggi d'autore' in programma ogni giovedì di marzo.

L'incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il volume "raccoglie" haiku, haibun e poesie e sembra arricchirsi proprio della sua indifferenziazione essendo qualcosa a metà strada tra prosa poetica e poesia che si confonde tra formule e formulazioni (come i Sei Greendecasillabi o gli Undici Haibun Ecosostenibili o ancora i 5 Outa Indifferenziati). Quello che è certo è che si tratta di un libro contemporaneamente pre- e post- pandemico dove gli opposti (reale/possibile, oriente/occidente, natura/cultura, arte/scienza, prosa/poesia...) sembrano incontrarsi ORA grazie alle loro differenze".



Giuseppe Ferrara, di origine lucana, vive e lavora a Ferrara come fisico in un Centro Ricerche privato. Ha pubblicato quattro raccolte di poesia: L'Orizzonte degli eventi (Este Edition, 2011); segnicontroversi (Edizioni Kolibris, 2013), Appunti di viaggio di un funambolo muto (Tracce, 2016) e Il Peso e la Grazia (96 rue de- La- Fontaine Edizioni, 2018). È presente in diverse antologie tra le quali I poeti del Duca. Excursus nella poesia contemporanea di Ferrara (Kolibris Edizioni, 2013); Riflessi, n°40 (Pagine, 2015); Il mio mandala-Antologia 114 haiku (Collana Cascina Macondo, 2015) e Folate di versi (Paolo Laurita Edizioni, 2019). Scrive di poesia e altro sul suo blog Il Post Delle Fragole (thestrawberrypost.blogspot.it).

Info: tel. 0532797418-414 - mail info.bassani@comune.fe.it

► L'accesso del pubblico alla sala auditorium è consentito con Green pass "rafforzato" e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

