POLIZIA LOCALE - Interventi del Nucleo Anti Degrado, supportati dal fiuto dei cani antidroga Nuovi controlli vicini alle scuole e Mura Baluardi, sequestrate sostanze stupefacenti

Continua l'attività di contrasto al consumo e allo spaccio di droga del Nucleo Antidegrado della Polizia locale Terre Estensi, in particolare attraverso controlli in prossimità degli istituti scolastici.

Mercoledì scorso sono stati controllati con i cani antidroga le zone vicine agli ingressi dell'istituto Alberghiero Orio Vergani. E' stata fermata e controllata una diciassettenne che in orario di ingresso alla scuola alla vista dei cani aveva cambiato repentinamente direzione: sequestrati 0.22 gr. di hashish che deteneva per uso personale mentre i genitori sono stati contattati per comunicare la violazione dell'articolo il 75 del DPR 309 del 1990 con segnalazione alla Prefettura di Ferrara.

Nella vicina via Voltapaletto, è stato controllato un diciottenne (studente delle scuole superiori) che faceva uso di cannabis: la perquisizione ha permesso trovare un grinder e altri 0.32 gr di hashish. La sostanza e il grinder sono stati sequestrati e il giovane sanzionato (art. 75 del DPR 309 del 90), con segnalazione alla Prefettura.

Sempre mercoledì attorno alle 12 in via del Lavoro nel piazzale delle corriere sono stati controllati tre giovani uno dei quali già in cura al SERT di Ferrara che aveva appena consumato crack.

Poco dopo sono stati sanzionati per la violazione dell'art. 726 C.P. un rumeno di 39 anni, già denunciato poco prima dal personale della Questura perché inottemperante al foglio di via del Questore, che compiva atti contrari alla pubblica decenza: nel caso di specie stava urinando in piazzale Stazione esibendo le parti intime. Sanzione prevista 3333,33 euro.

Negli ultimi giorni della settimana particolarmente rilevante l'attività dei nuclei cinofili della Polizia locale Terre Estensi non solo in zona Gad, ma anche sulle Mura di via Baluardi: sono stati rinvenuti e sequestrati, in luoghi diversi, circa 28 grammi di marijuana e 50 di hashish.

(Comunicazione a cura della Polizia Locale Terre Estensi)

