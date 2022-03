MUSEO RISORGIMENTO E RESISTENZA - Conferenza venerdì 1 aprile 2022 alle 21 a Porta Paola Ricordando 'La battaglia di Leopoli' del 1914 con Gian Paolo Marchetti

Sarà dedicata a 'La battaglia di Leopoli' del 1914 la conferenza di Gian Paolo Marchetti in programma venerdì 1 aprile 2022 alle 21 nella sede del Centro di documentazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, all'interno di Porta Paola (via Donatori di Sangue 22). L'incontro, che ha per sottotitolo 'Cerchi che si chiudono sulla storia di ieri e si aprono a quella di domani', sarà introdotto dalla referente del Museo, la storica Antonella Guarnieri.

La conferenza è aperta a tutti gli interessati (accesso consentito con Green pass rafforzato e mascherina Ffp2).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Le due battaglie di Leopoli, del 26 agosto e dell'11 settembre 1914, videro il grande scontro tra l'esercito austro-ungarico e quello russo, nel quale persero la vita migliaia di soldati schierati con l'esercito austro-ungarico, ma di lingua italiana. Furono volontà espansionistiche a determinare un conflitto cruento in zone che sono tra quelle della guerra di cui siamo oggi spettatori attoniti.

Gian Paolo Marchetti, studioso della I Guerra mondiale, da anni collaboratore del Museo del Risorgimento e della Resistenza, parlerà di quello scontro, con la passione dello studioso e con l'auspicio che la storia ci aiuti a capire e a evitare che drammi tanto grandi colpiscano la comunità degli esseri umani.

