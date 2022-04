BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Giovedì 21 aprile 2022 alle 17,30 in via Romiti 13 a Ferrara appuntamento per bambini dai 4 anni. Aperte le iscrizioni 'Storie di libri, storie per la Terra' da ascoltare in compagnia a Casa Niccolini

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, con tante 'Storie di libri, storie per la Terra', giovedì 21 aprile 2022 alle 17,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini a Ferrara (via Romiti, 13).

Le volontarie dell'Associazione Circi - Cerchio di Libri, coordinate da Silvia Dambrosio, proporranno letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 10 anni, per celebrare insieme la 'Giornata Mondiale della Terra', che ricorre il 22 aprile e la 'Giornata mondiale del libro', che si festeggia in tutto il mondo ogni 23 aprile.



L'iniziativa è gratuita, i posti sono limitati ed è necessaria l'iscrizione attraverso l'invio del modulo online dal sito http://archibiblio.comune.fe.it



Per informazioni: 0532 418231 - info.niccolini@comune.fe.it



Scarica il volantino di "Storie di libri, storie per la Terra"

► Dall'1 aprile 2022 l'accesso alla biblioteca è consentito con mascherina chirurgica o Ffp2 (non è più necessario esibire il green pass).

