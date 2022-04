MUSICA E SOLIDARIETA' - Sabato 30 aprile alle 18,30 allo spazio del consorzio Grisù in via Polendrelli a cura dell'associazione "Oltre le Nuvole".Con il patrocinio del Comune di Ferrara Con il concerto "We will rock UKR" la magia del rock per aiutare i bambini ucraini

(Comunicazione acura degli organizzatori)

Anche il mondo della musica rock locale si è mobilitato in questi giorni per favorire la raccolta fondi per sostenere i bambini ucraini rifugiati e accolti nel territorio ferrarese

Sabato 30 aprile alle 18,30 presso lo spazio del consorzio Grisù in via Polendrelli a Ferrara avrà luogo il concerto "WE WILL ROCK UKR" al quale parteciperanno quattro gruppi musicali rock ferraresi che si alterneranno durante la serata sul palco dell'ampio giardino dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco. Cinque ore di musica rock per dire No alla guerra in Ucraina e per raccogliere fondi da destinare a progetti per i bambini ucraini rifugiati e accolti nel territorio ferrarese.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ferrara, è organizzata ed offerta dall'Associazione ONLUS "Oltre le Nuvole", da anni impegnata sul territorio e nata per sviluppare progetti finalizzati al miglioramento dello stato psico-fisico di bambini disabili e adulti in stato di bisogno. Inoltre, hanno fattivamente collaborato ditte e realtà del tessuto economico ferrarese per la buona riuscita dell'evento.

"WE WILL ROCK UKR" Nasce dall'intuizione di Giuseppe Lo Presti e di Vincenzo Vitagliano, due dei componenti del gruppo rock/blues DUFFLERS che, con forza e determinazione, hanno dato il "LA", giusto per rimanere in gergo musicale, alla realizzazione del concerto. Sul palco si alterneranno i "The Bang", i "Fear of the Beast" band che propone cover degli Iron Maiden, i "Dufflers" rock blues cover band ed il gran finale con i "Keep Queen Alive" che proporrà fedelmente il repertorio dei Queen con omaggio al grande Freddie Mercury. L'evento, in scena sabato 30 aprile dalle 18.30 alle 23.30 circa, al Consorzio Grisù , sarà condotto e presentato da Dario "Cerbero" Mezzogori e Augusto "Uti" Felisatti.

L'ingresso sarà libero e ci sarà la possibilità di donare direttamente all'Associazione "Oltre le Nuvole" presente con uno stand all'interno dello spazio destinato al concerto. Si ricorda che la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID in vigore.

Immagini scaricabili: