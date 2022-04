POLIZIA LOCALE - Il documento è stato sequestrato dagli Agenti e trasmesso alla Procura. Per l'uomo un'altra denuncia a piede libero per falsificazione Tenta di farsi togliere un verbale per guida senza patente esibendo una patente falsa

Nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022 un cittadino extracomunitario di quarantatrè anni, a seguito di un verbale per guida senza patente (dell'importo di 5mila euro) e relativa denuncia per uso di permesso internazionale falso, entrambe contestate da una pattuglia della Polizia Locale Terre Estensi il 9 aprile scorso, si è presentato agli uffici del Comando esibendo la sua patente nazionale. L'intento era quello di farsi annullare almeno il verbale per guida senza patente.

Agli agenti, nel corso delle verifiche del caso, non è sfuggito qualche particolare della patente che poi ha determinato la prova della falsità di quest'ulteriore documento. L'automobilista non solo non è riuscito nel suo scopo, ma è uscito dal Comando della Polizia Locale con un'altra denuncia a piede libero per falsificazione. Il documento, idoneo ad ingannare la pubblica fede, è stato sequestrato e trasmesso alla Procura.

(A cura del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi)

Immagini scaricabili: