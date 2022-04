POLITICHE SOCIALI - Sabato 30 aprile 2022 incontro al ristorante L'Archibugio (via Darsena 26 - Ferrara). I saluti dell'ass. Cristina Coletti Assemblea dei soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Ferrara aps - FOTO E DICHIARAZIONI

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale di Ferrara all'Assemblea dei soci della Sezione Territoriale di Ferrara dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La riunione si è svolta nella mattinata di sabato 30 aprile 2022 al ristorante L'Archibugio (via Darsena 26 - Ferrara).

Il ritorno alla normalità dopo due anni segnati dalla pandemia. E' stato un sabato di festa per la sezione ferrarese dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uic), che nella cornice dell'Archibugio di via Darsena si è ritrovata sabato 30 aprile 2022 per un pranzo sociale anticipato dall'assemblea ordinaria dei soci. L'iniziativa è stata aperta dai saluti dell'Amministrazione comunale, portati dall'assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti: "Dopo un periodo difficile - ha detto l'assessore Coletti - ritrovarsi in presenza è un piacere e un segno di ritorno alla vita normale che tanto auspicavamo. Ringrazio la presidente di Uic Ferrara Alessandra Mambelli e tutti i soci, che nonostante le restrizioni hanno saputo continuare a mettere in campo iniziative che vanno nella direzione di sensibilizzare la cittadinanza su una patologia molto invalidante. Per il territorio Uic è una realtà preziosa e instancabile, a cui siamo tutti molto grati per quanto è stato fatto in due anni di pandemia nei quali non ci si è mai fermati ma, anzi, si sono studiate ulteriori iniziative per l'inclusione sociale, per l'inserimento lavorativo e per la facilitazione della fruizione dei mezzi di trasporto. L'Amministrazione sarà sempre a disposizione e di supporto nei confronti di un'associazione così importante e attiva".

Sul territorio Uic conta 200 associati e nella fase più critica dell'emergenza sanitaria ha saputo attrarre nuove persone, come ha spiegato la presidente Alessandra Mambelli: "Non abbiamo mai smesso di sorvegliare le questioni sociali, poi la pandemia ci ha costretto a organizzare incontri online in cui si siamo concentrati su temi come libri, cucina e attività motoria. L'idea è stata quella di sensibilizzare una fetta sempre più ampia di popolazione soprattutto fra le fasce più giovani e più anziane e in questo la tecnologia ci ha permesso di allargare la fruizione degli eventi anche a coloro che non si sono mai avvicinati alla nostra realtà".

