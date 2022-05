ATTIVITA' PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI - Sabato 7 e di domenica 8 maggio 2022 negli spazi verdi di corso Porta Mare 3 a Ferrara) Il "Vegan Festival" torna a Parco Massari tra street food, conferenze e gazebo di prodotti

Cucina vegana, ma anche tante attività per adulti e bambini, banchetti con prodotti senza l'utilizzo di sperimentazioni su animali, associazioni e conferenze tenute da professionisti medici, divulgatori e specialisti della cura di sè: è questo il programma della 6.a edizione del "Vegan Festival", in calendario per tutta la giornata di sabato 7 e di domenica 8 maggio 2022 al Parco Massari (corso Porta Mare 3, Ferrara) a cura di Feshion Eventi in collaborazione con Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Ferrara e la partecipazione dell'associazione Animal Defenders. L'iniziativa è stata presentata lunedì 2 maggio 2022 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara. All'incontro con la stampa sono intervenuti l'assessore alle Attività Produttive Fiere e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli, il direttore di Confesercenti Alessandro Osti, Alessandra Scotti di Feshion Eventi e Federico Bandiera dell'associazione Animal Defender.

"Questa manifestazione - ha sottolineato l'assessore Angela Travagli - ha avuto negli anni un crescente successo, culminato nell'edizione dell'anno scorso. Un'occasione che offre la possibilità non solo di disporre di ristorazione vegana, ma anche di banchetti, gazebo e momenti di confronto per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa filosofia di vita, o anche per chi è semplicemente interessato e curioso di conoscere meglio un approccio caratterizzato dal rispetto per il mondo animale. Un evento importante che si colloca all'interno del Parco Massari, un'oasi verde nel cuore della città, che favorisce la possibilità di rilassarsi nello spirito del festival".

"Ferrara - hanno fatto notare la curatrice Alessandra Scotti e il rappresentante dell'associazione animalista Federico Bandiera - è tra le poche città in italia che ospitano un vero e proprio festival vegano e tante sono le partecipazioni e le richieste di informazioni che stanno arrivando anche da fuori provincia e da fuori regione".

Il direttore di Confesercenti Alessandro Osti ha ricordato "l'appoggio dato fin da subito a questa manifestazione, che come associazione di categoria abbiamo ritenuto importante che fosse presente a testimoniare in chiave inclusiva un approccio esistenziale e di alimentazione diverso, tra le tante manifestazioni dedicate al cibo che la nostra città ospita".

L'evento è totalmente gratuito senza alcun costo di ingresso né per la partecipazione a seminari, workshop e show cooking.

Per info: sito web feshioneventi.it/prodotto/vegan-festival-2022.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Un festival vegano aperto a tutti, per conoscere e avvicinarsi ad un'alimentazione e a uno stile di vita etici nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale, per chi ha già abbracciato questo stile di vita, o per chi ancora non avesse scoperto il mondo vegano ma vuole saperne di più. Per tutto il weekend potrete gustare ottime specialità vegane (dalla colazione alla cena) preparate dai ristoranti dell'apposita area "Vegan Food", potrete visitare l'area espositiva, dove troverete bijoux realizzati in materiale riciclato, prodotti di ‘agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici e tanto altro.

Ci sarà inoltre un'area dedicata a workshop, conferenze, seminari e cooking show, cui tutti potranno partecipare.



SABATO 7 MAGGIO

Ore 10.30 - 11.30 conferenza "Il magico legame tra intestino e cervello" con Mirna Visentini, Dietista raw vegan Practicioner P.N.L., ideatrice M.D.V. (Metodo Digestivo Veloce) e autrice del libro "La Dieta Comica" (Stampa Alternativa).

Ore 11.30 - 12.30 conferenza "La dieta vegana in età pediatrica" con il medico specialista in pediatria e scienze dell'alimentazione Mario Berveglieri.

Ore 15.00 - 16.00 presentazione Libro "La vera scienza non usa animali" di Federica Nin e Davide Nicastri, con la psicologa Federica Nin di OSA - Oltre la Sperimentazione Animale. Introduce Grazia Cominato caporedattrice di www.RadioVeg.it.Ore 16.00 - 17.00 conferenza "Alimentazione vegana, per il benessere e la salute" con il medico chirurgo, specialista in urologia e nutrizione vegana e vegetariana, Domenico Battaglia.

Ore 17.00 - 18.00 conferenza "Vivere in modo consapevole: siamo sicuri di sapere cosa significa vivere consapevolmente a 360 gradi?" con Marco Mularoni, scrittore diplomato in Igienismo naturale alla Health Science University. Introduce Grazia Cominato caporedattrice di www.RadioVeg.it.

Ore 18.00 - 19.00 conferenza "Antispecismo: da Attivista a Parlamentare" con Paolo Bernini, portavoce parlamentare nella XVII legislatura.

Ore 19.00 - 20.00 monologo "Dialogo a una voce: bispensiero e bontà dell'essereumano - Manuale delle procedure operative standard per il monitoraggio delbenessere animale al macello" con Francesca Natale, psicologa, attrice e insegnante di teatro. Collabora col gruppo musicale Mgz in qualità di performer, fa parte della compagnia teatrale "La O di legno".

DOMENICA 8 MAGGIO Ore 15.00 - 16.00 conferenza "Allevamenti intensivi, viaggio nei capannoni della morte" con Ugo Bettio, investigatore ed attivista.

Ore 16.00 - 17.00 conferenza "L'impatto ecologico, etico, sociale e salutistico del consumo di carne e di derivati animali" con la docente di Scienze naturali, naturalista, etologa, divulgatrice scientifica e scrittrice Linda Guerra.

Ore 17.00 - 18.00 conferenza "Oltre le prigioni dello specismo - Memorie di attivismo che diventantan sogni di parole" con Alessandro Vettorato, maestro elementare, attivista e scrittore.

Ore 18.00 - 19.00 conferenza "La dieta vegana e gli sportivi - La dieta vegana e la spiritualità" con il dottore in scienze della alimentazione e nutrizione umana (LM61), personal trainer, coach di arti marziali e sport da combattimento, sciamano Andrea Carollo.

Sabato sera alle 20.30 musica.

Per i bimbi è a disposizione l'area "Il Cantiere dei Piccoli" con percorso su trattori a pedali e laboratori creativi.

Immagini scaricabili: