BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 5 maggio 2022 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Archimede e 'l'arte della misura' spiegati da Marco Andreatta

Sarà dedicata agli studi di Archimede e ai loro riflessi sulle scoperte successive la conferenza di Marco Andreatta in programma giovedì 5 maggio 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro, a cura dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Misurare lo spazio è cruciale per il nostro processo di conoscenza. Archimede è un pioniere della geometria, nella sua accezione più letterale di «misura della terra». Primo nel misurare enti curvi nello spazio e nel calcolare la superficie e il volume della sfera, fu geniale nel metodo, che affascinò tutti i grandi protagonisti della scienza moderna: da Galileo che ne riprende le dimostrazioni con una sensibilità nuova, a Gauss che ne estende i calcoli con conseguenze mirabolanti, fino a Einstein che con la sua Equazione di campo scopre una delle formule più famose della storia del pensiero scientifico, un'espressione che può essere pensata come la versione contemporanea della formula di Archimede.

Marco Andreatta è professore ordinario di Geometria all'Università di Trento, dove è anche direttore del dipartimento di Matematica e del Centro Internazionale di Ricerche Matematiche. È stato presidente del MUSE, Museo delle Scienze della stessa città. Con il Mulino ha pubblicato «La forma delle cose. L'alfabeto della geometria» (2019).

