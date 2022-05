SALA DELLA MUSICA - Venerdì 6 maggio, alle 20,30, in via Boccaleone, 19 a Ferrara. Ingresso libero "E' stato una vita e un'ora fa": storie di sogni e di coraggio in uno spettacolo del Centro Documentazione Donna

Il Centro Documentazione Donna - CDD di Ferrara organizza per venerdì 6 maggio 2022, alle 20,30, nella Sala della Musica (via Boccaleone, 19) uno spettacolo - reading, dal titolo "E' stato una vita e un'ora fa", con la regia di Fabrizia Lotta, e la partecipazione di: Maurizia Capuzzo, Isabella Cattania, Daniela Chersoni, Giulia Ciarpaglini, Mara Fontana, Mara Guerra, Fabrizia Lotta, Patrizia Lucchini, Silvia Marri, Rossana Zirini, Emanuela Zucchini. Emanuela Riberti al pianoforte.

Uno spettacolo teatrale dimenticato e una lettera di ricordi lontani, i sogni e la passione di una bambina divenuta donna. L'amore di una figlia per la madre, per il teatro. E poi loro, attrici, amiche, donne che si ritrovano, dopo tanti anni, di nuovo sullo stesso palco, anche se ogni cosa nel tempo e nel mondo è cambiata, compresa la loro vita. Qualcosa però è rimasta la stessa: le pagine da leggere, il teatro, le storie da raccontare. Queste donne si ritrovano lì, in quelle parole e riscoprono se stesse, il loro coraggio, la forza della vita e la sua bellezza. Viaggiano nel loro universo femminile, si perdono, amano, soffrono, ridono, sognano.

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno ricevuto una lettera così piena da cambiarti la vita. La leggi e non sei più la stessa. Loro la stanno leggendo.

L'evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Ferrara.

(Comunicazione a cura del Centro Documentazione Donna)

