BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 12 maggio 2022 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web 'Il viaggio di una promessa' percorso attraverso la storia degli armeni dell'Anatolia

Racconta di un percorso alla ricerca di testimonianze sul genocidio degli armeni il libro dal titolo 'Il viaggio di una promessa' di Fatemeh Sara Gaboardi Maleki Minoo che giovedì 12 maggio 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Nel corso dell'incontro, a cura dell'Associazione Culturale Olimpia Morata di Ferrara, sono in programma letture a cura di Roberto Gamberoni.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Un viaggio-reportage di testimonianze e immagini legati al Genocidio degli Armeni dal 1915 con le ripercussioni che ancora oggi comporta nei rapporti tra popoli che abitano sulla stessa terra tra guerre e odii... non molto distanti dalle motivazioni, spesso economiche, che le governano. Fatemeh, mossa da un legame con quelle storie, ne ha fatto un viaggio di studio approfondito tra luoghi e testimonianze dirette di molti dei suoi protagonisti. Una promessa fatta ne è stata il motore e la spinta per trovare radici ed emozioni che non pensava di poter provare. Letture e immagini accompagneranno la narrazione.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

