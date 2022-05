POLIZIA LOCALE - Nel corso di un'operazione di controllo degli Agenti motociclisti in viale IV Novembre Fermato e denunciato un uomo in possesso di sostanze stupefacenti sul quale pendeva un ordine di carcerazione

Mercoledì 11 maggio 2022 intorno alle 15 gli Agenti motociclisti della Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara hanno fermato un cittadino senza fissa dimora sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Ferrara.

Il giovane faceva parte di un gruppo di persone di origini straniere che stazionava nei pressi di una panchina sul percorso pedonale di viale IV Novembre. Alla vista degli agenti della Polizia Locale i giovani si sono allontanati frettolosamente ma l'uomo è stato raggiunto e da accertamento in bancadati è risultato ricercato sulla base di un ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione. Lo stesso, inoltre, è stato trovato in possesso di 1,74 grammi di sostanza stupefacente (cannabis) e di uno spinello.

Alla luce anche dei numerosi precedenti penali specifici per spaccio di stupefacenti, gli Agenti hanno deciso di approfondire il controllo, invitando il giovane a seguirli al distaccamento territoriale di Polizia Locale di viale IV Novembre. Qui la perquisizione personale ha avuto esito negativo.

Gli Agenti hanno così proceduto al sequestro e alla contestazione degli illeciti amministrativi per il possesso per uso personale della sostanza rinvenuta, con segnalazione alla Prefettura di Ferrara, oltre che alla notifica dell'ordine di carcerazione.

Immagini scaricabili: