BIBLIOTECA BASSANI - Inaugurazione sabato 14 maggio 2022 alle 11 con incontro a cura di Gabriele Guidetti. Esposizione visitabile fino al 18 giugno 2022 in via Grosoli 42 a Barco (Ferrara) '1000 Miglia: motori e colori di un mito': in mostra alla Bassani il modellismo statico e dinamico

Ha per titolo '1000 Miglia: motori e colori di un Mito' la rassegna di modellismo statico e dinamico in programma dal 14 maggio al 18 giugno 2022 alla biblioteca comunale Giorgio Bassani, di via Grosoli 42 a Ferrara (zona Barco). L'inaugurazione si terrà sabato 14 maggio alle 11 nella sala auditorium e per l'occasione Gabriele Guidetti terrà un incontro dal titolo 'Come nasce un modello in scala'.

La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno negli orari di apertura della biblioteca: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13, martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 18,30.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Tutti noi, da bambini, abbiamo avuto in mano dei giocattoli che erano modellini di auto , moto o altro ma a quella età non ci si chiedeva come poteva essere costruito l'oggetto. Guidetti ripercorrerà tutte le tappe che necessitano per sviluppare un modello in scala dalla A alla Z. Inoltre spiegherà le varie tecniche con cui si arriva alla produzione di modelli che a seconda della grandezza e se dinamici o statici si possono utilizzare nelle varie parti del mondo e nei diversi materiali.



Gabriele Guidetti vive a Bologna, città da cui si allontana per i suoi frequenti viaggi di lavoro. La passione delle auto , specie da corsa , e l'interesse per la pittura l'ha portato alla fine degli anni 70' ad iniziare collaborazioni con importanti riviste del settore come Autosprint e Rombo. Oggi è possibile trovare le sue illustrazioni su epocAuto,Autosprint,Ruoteclassiche,Autocollezione Magazine, Klassieke Techniek-NL e su libri ( Trento-Bondone,Autobianchi A112, Alpine A110 Les Blues Italiennes, Fiat 128, Abarth memories, Abarth-the scorpion tales, Abarth-the scorpoin wins , 100 anni di Targa Florio ed altri).Dal 2000 Guidetti è curatore di varie collezioni per l'editoria dove esegue i rilievi dei veicoli originali e segue la realizzazione in scala del modello in Cina . Sue " creature " sono l' Alfa Romeo Sport Collection, Ali d'Italia, le moto di Valentino Rossi , Lamborghini e Maserati collection per la Fabbri/Gazzetta dello Sport . Per Hachette ha sviluppato in varie scale Abarth collection, Mille Miglia, Moto Guzzi collection, Alfa Romeo Centenary , la Fiat 500 Abarth , Duetto , Escavatore NH , Giulia dei Carabinieri, Fiat 500F , Iveco Stralis, Golf GTI , Vespa 150 GS , Fiat Abarth 695 Assetto Corsa, SM79 e molte altre ancora. Inoltre collabora con alcune famose carrozzerie che restaurano auto d'epoca: in questo compito è d'aiuto l'enorme archivio fotografico e cartaceo che si è costruito in 30 anni di ricerche ed acquisti che va dal 1908 ai giorni nostri.



Scarica la locandina 100_miglia_mostra.pdf

