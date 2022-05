BIBLIOTECA ARIOSTEA - Sabato 21 maggio 2022 alle 10,30 incontro nel giardino di via Scienze 17. Aperte le iscrizioni Con il Gruppo di lettura 'LeggerMente' si parla del libro di Vito Mancuso 'La forza di essere migliori'

Sarà dedicato al libro di Vito Mancuso 'La forza di essere migliori' (Parte I, fino al cap. V) il nuovo incontro del Gruppo di lettura 'LeggerMente' in programma sabato 21 maggio 2022 alle 10,30 nel giardino interno della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro è a partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione ed è organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Carla Fiorini (c.fiorini@edu.comune.fe.it tel. 0532-418201 - 418202).

LA SCHEDA (a cura di Giancarlo Moretti)

Viviamo secondo un modello di sviluppo che adora gli oggetti, non la lettura, la cultura, la partecipazione sociale e politica. Consumiamo, inquiniamo, ma così devastiamo noi stessi e il nostro pianeta. Essere migliori è diventato quindi un'urgenza, e il lavoro etico e spirituale una necessità non rimandabile. Ma come far nascere, in noi, il desiderio di praticare il bene? Dove trovare una motivazione che sappia liberarci dalle catene dell'effimero/della società, una forza motrice che dia impulso al nostro costante bisogno di guarigione e al nostro infinito desiderio di bellezza? Riscoprendo le nostre radici che affondano nella cultura classica e nella tradizione cristiana Vito Mancuso ci accompagna in viaggio lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali, e offre una nuova prospettiva di senso per le nostre vite in balìa dei tumultuosi venti dell'esistenza. Perché solo colui che non cerca più di vincere e di prevalere, ma recupera il senso profondo dell'essere forte, saggio e temperante, può infine essere giusto, e fiorire in armonia con il mondo.

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

