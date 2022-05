ARTE E CULTURA - Dal 30 maggio al 5 giugno 2022 musei civici sempre aperti. Ultimi giorni per visitare le mostre a Palazzina Marfisa e Casa Ariosto Festa della Repubblica: il 2 giugno a Ferrara ingresso gratuito ai musei comunali

A Ferrara settimana del 2 giugno all'insegna dell'arte e della cultura per i cittadini e i turisti che vorranno visitare i musei civici approfittando delle aperture straordinarie e dell'ingresso gratuito nel giorno della Festa della Repubblica.

Da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022 i musei comunali (Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario, Palazzina Marfisa d'Este, Museo della Cattedrale, Padiglione d'Arte Contemporanea, Casa Ariosto e Castello Estense) saranno infatti aperti tutti i giorni, rinunciando ai consueti giorni di chiusura settimanale.

Per la giornata di giovedì 2 giugno inoltre l'Amministrazione comunale ha voluto partecipare al programma delle celebrazioni cittadine, coordinate dalla Prefettura, per la ricorrenza del 76° anniversario della fondazione della Repubblica, offrendo l'ingresso gratuito al Castello Estense, al Palazzo Schifanoia e Civico lapidario, alla Palazzina di Marfisa d'Este con la mostra fotografica di Arianna Di Romano "Oltre lo sguardo" (allestita fino al 12 giugno), al Padiglione d'Arte Contemporanea e al Museo della Cattedrale. Sempre gratuito l'ingresso a Casa Ariosto dove è attualmente allestita, fino al 5 giugno 2022, la mostra Il volto e lo sguardo di Giorgio Bassani.

Nella stessa giornata del 2 giugno, inoltre, a Palazzo Bonacossi è prevista l'apertura anticipata al pubblico alle 10.30 (anzichè alle 15) per la visita alla mostra "Fakes, da Alceo Dossena ai falsi Modigliani". La mostra, dedicata la tema del falso nell'arte, resterà poi aperta, gratuitamente, al pubblico fino al 31 luglio prossimo (ogni giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, e sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30 - chiuso lunedì, martedì e mercoledì).

Nella giornata del prossimo giovedì 2 giugno saranno aperti gratuitamente al pubblico anche il Museo nazionale dell'Ebraismo e della Shoah (Meis) di Ferrara (via Piangipane 81), il museo di Casa Romei (via Savonarola 30, Ferrara) e il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (via XX Settembre 122).

Per informazioni su orari di apertura dei singoli musei civici e per prenotazioni consultare il sito https://www.artecultura.fe.it/1/home-page o contattare l'Ufficio Informazioni e Prenotazioni Ferrara Mostre e Musei tel.0532 244949 - diamanti@comune.fe.it

Prenotazioni alla pagina: https://prenotazionemusei.comune.fe.it

