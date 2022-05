MUSEO STORIA NATURALE - Martedì 31 maggio 2022 alle 17 (largo Florestano Vancini 2) nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione del museo "Quando la fotografia e il disegno hanno come ispirazione la scienza e la natura" talk al Museo di Storia Naturale di Simona Ghizzoni e Marcello Carrà

Martedì 31 maggio 2022 alle 17, gli artisti Marcello Carrà e Simona Ghizzoni saranno ospiti del Museo di Storia Naturale di Ferrara (largo Florestano Vancini 2), nell'ambito delle iniziative promosse in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione del museo. L'occasione sarà il talk "Simona Ghizzoni e Marcello Carrà: quando la fotografia e il disegno hanno come ispirazione la scienza e la natura", che vedrà protagonisti i due artisti insieme a Stefano Mazzotti direttore del Museo e Maria Livia Brunelli direttrice della MLB Gallery.

La relazione tra essere umano ed elementi naturali ha segnato sin dagli inizi un filone molto importante della produzione di Simona Ghizzoni, artista e fotografa che, seguendo il filo delle parole di John Berger, ricerca una relazione primordiale con l'animale, il cui habitat condividiamo sempre meno. Zoo, musei di storia naturale e orti botanici sono da sempre i luoghi della sua ricerca, in cui realtà e finzione si mescolano per creare mondi immaginari. In uno degli ultimi lavori, "Rêve Géologique", i dati scientifici relativi all'Antropocene sono ricostruiti e trasfigurati per creare una narrazione visuale che ci renda più consapevoli dei cambiamenti climatici.

Marcello Carrà, artista specializzato nel disegno a penna Bic, in opere anche di grandi dimensioni come la cavalletta di otto metri esposta al Museo di Storia Naturale nel 2019, partirà invece dall'analisi di come il disegno abbia sempre accompagnato la storia e lo sviluppo della scienza, rendendone più chiara la comprensione e facilitandone la diffusione. Animali esotici e di terre lontane erano conosciuti in passato quasi esclusivamente tramite illustrazioni, dal tratto elegante e raffinato, come ad esempio il famoso rinoceronte rappresentato da Albrecht Dürer. Sulla scia di questa tradizione e unendo al disegno l'approfondimento sul tema del rispetto per la natura e gli animali, Carrà descriverà il processo creativo che sta alla base della sua ricerca, partendo dalle opere sugli insetti e spaziando in generale sulla fauna, la flora e i disegni scientifici protagonisti del suo repertorio.



(Comunicazione a cura: MLB Maria Livia Brunelli Gallery e Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: