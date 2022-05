BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 1 giugno 2022 alle 9,30 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Il ruolo della poesia nel "Giardino dei Finzi-Contini" analizzato da studiosi italiani e stranieri

Sarà dedicato al ruolo della poesia all'interno del 'Giardino dei Finzi-Contini' l'approfondimento proposto dall'incontro del 'Laboratorio Bassani 4 - La poesia nel "Giardino"', organizzato dalla Fondazione Giorgio Bassani per mercoledì 1 giugno 2022 alle 9,30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) , e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. In programma interventi di studiosi provenienti da Università italiane ed estere.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nel 2022 ricorrono i sessant'anni dell'uscita del Giardino dei Finzi-Contini per la casa editrice Einaudi. La Fondazione Giorgio Bassani intende celebrare questo anniversario riflettendo sul peso e sul ruolo della poesia nel capolavoro dell'autore ferrarese. Con i loro contributi, i relatori (provenienti da università italiane ed europee e americane, come La Sapienza, Università di Torino, Universidad Complutense de Madrid, Université Grenoble Alpes, Wellesley College di Boston) offriranno preziose e inedite riletture del Giardino, con l'intento di fare luce sulla complessa ricerca estetica da cui quest'opera è nata. Una ricerca in cui il discorso romanzesco si intreccia armonicamente con quello lirico e in cui alla parola poetica è attribuito il compito fondamentale di rivelare verità e bellezza, come recita la celebre lirica di Emily Dickinson, posta da Bassani al centro del libro.



Programma:

9.30 Saluti di Marco Gulinelli (Assessore alla cultura di Ferrara), Paola Bassani (Fondazione Bassani) e Mirna Bonazza (Biblioteca Ariostea)

9.45 Sergio Parussa, Nel giardino del bello e del vero: Giorgio Bassani, Emily Dickinson e Micòl Finzi-Contini; 10.15 Walter Boggione, Rinaldo e la Sibilla. Futuro e verità nel «Giardino»

11 Enzo Neppi, L'olifante, un verso dantesco (Inferno XXXI, 18) e il personaggio di Alberto nel «Giardino dei Finzi-Contini»; 11.30 Aurora Conde Munoz, Poetiche dello sguardo nel «Giardino dei Finzi-Contini»; 12 Sonia Gentili, Una discesa agl'inferi. Orfeo dopo Auschwitz in Bassani e nella poesia europea; 12.30 Discussione

Nel pomeriggio il Laboratorio si svolgerà presso la Fondazione Giorgio Bassani - Casa dell'Ariosto

