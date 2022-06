CULTURA E AMBIENTE - Dal 6 all'11 giugno 2022 la rassegna cinematografica l Cinepark e Sala Estense Torna il Ferrara Film Corto con appuntamenti di qualità

"Ambiente è Musica"

TORNA IL FERRARA FILM CORTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE CON UN GREEN CARPET... ‘SPAZIALE'

Venerdì 3 giugno, la Natura nella quale è immersa Nuova TerraViva ha fatto da sfondo alla

presentazione del programma del Ferrara Film Corto 2022 - "Ambiente è Musica".

Da tre anni dedicato alle tematiche ambientali e da due divenuto internazionale, il Festival

ferrarese di cortometraggi prosegue il suo percorso di crescita, proponendo un libretto denso di

ospiti internazionali, anteprime ed eventi legati al mondo del cinema indipendente, oltre che

prestigiose collaborazioni e attività incentrate sul tema ambientale.

Il Festival si svolgerà alle porte dell'estate da lunedì 6 a sabato 11 giugno 2022

condotto dai giovani Direttori Artistici Eugenio Squarcia e Mattia Bricalli, affiancati da un team

formato da Veronica, Sara, Federica e Stefano e supportati dalla Ferrara Film Commission.

Si parte lunedì 6 alle 18 al Palazzo della Racchetta, con l'aperitivo inaugurale e l'opening della

mostra curata da Enrico Ravegnani (prenotazione obbligatoria al n. 340 6553080).

Anche quest'anno l'Apollo Cinepark sarà teatro di proiezioni serali legati al Festival: lunedì 6, ‘Fra

due battiti' di Stefano Usardi, presenti in sala il regista e parte del cast (ingresso gratuito con

prenotazione obbligatoria via whatsapp al n. 340 6553080 o via email a info@ferrarafilmcorto.it), e

martedì 7, i docufilm "La Grande Sete" di Piero Badaloni - dedicato alla situazione dell'acqua sul

pianeta, presente in sala il regista - e "Lunana: il villaggio alla fine del mondo" di Pawo

Choyning Dorji (che sarà in collegamento video), candidato agli Oscar 2022 come Miglior Film

Internazionale (ingresso a pagmento, ridotto per i soci della Ferrara Film Commission).

Nelle mattine di martedì 6 e mercoledì 7 il Palazzo della Racchetta ospiterà la ‘Sezione Vetrina',

durante la quale si incontreranno gli sponsor FFCF 2022 e personaggi legati al filmmaking e

all'ambiente: il direttore della fotografia Matteo Bertoli e il fotografo naturalista Milko Marchetti,

protagonisti delle due Masterclass professionali svoltesi le settimane precedenti il Festival;

Marco Buttu, (ingegnere elettronico e ricercatore), che presenterà il suo libro ‘Marte Bianco', e

incontro con Manuela Della Monica per il progetto universitari LINFA - Artificial Singing Plant

una nuova e diversa comprensione dell'ambiente naturale, tra scienza e arte.

Martedì e mercoledì, alla Sala Estense, intensi pomeriggi - con la proiezione di docufilm

("Learning from the intangible" di Alessandra Silver, "2050: Cronache Marine" prodotto da

Istituto Oikos), collaborazioni consolidate (la storica partnership con il Roma Film Corto

International Fest, diretto da Roberto Petrocchi, con proiezione di una selezione di corti) e incontri

culturali (LINFA, presentazione del libro "ARTISTI VISIONARI. Viaggio ai confini dell'arte e della

parola" di Roberta Tosi) - e importanti serate - Conferenza-incontro a tema ambientale dal titolo

"#CLIMATECHANGE tra scienza e attivismo", con Stefano Mazzotti (Direttore del Museo Civico di

Storia Naturale di Ferrara), Giulia Bigazzi (Autrice, Attivista del movimento Fridays For Future

Italia) e Aida Morelli (Presidente del Parco del Delta del Po), oltre alla consegna di un Premio

Speciale alla carriera ad Andrew Levitas - in diretta video dagli USA - regista dell'acclamato

lungometraggio a sfondo ambientale "Il caso Minamata", interpretrato da Johnny Depp.

Mercoledì sera, giovedì e venerdì pomeriggio e sera, il Festival si dedicherà alla proiezione dei

cortometraggi in concorso alla Sala Estense e all'incontro coi registi, modarato da Giuseppe

Muroni, Cesare Bastelli, direttore della fotografia, e Mattia Antico, direttore del Cinema Boldini.

Negli intermezzi, giovedì Stefano Muroni presenterà l'attività della Scuola d'Arte Cinematografica

Florestano Vancini e del Centro di Preformazione Attoriale di Ferrara, mentre Patrizia Spedo quella

dell'Associazione Nuova TerraViva, e venerdì verrà presentato, insieme alla direttrice Simona

Nava, il gemellaggio con il Sondrio Festival.

Nelle mattine di giovedì e venerdì l'agenda prevede appuntamenti con AstroViktor, aka Vittorio

Baraldi - giovane ingegnere aerospaziale che analizzerà le differenze tra finzione cinematografica

e realtà scientifica nella rappresentazione dello spazio nei grandi film - con Amnesty

International - che discuterà sulle tematiche sociali del corto "B•52" di Flavio Nani - la proiezione

del corto "Worst Case Scenario" di Raffaele Vesco e un incontro a tema "INDIE REVOLUTION"

con Matteo Bertoli (Direttore della Fotografia), Dalilù (Regista e Filmmaker), Achille Marciano

(Attore e Regista), Flavio Nani (Creative Producer) e Giampiero Sanzari (Compositore e Sound

Designer), che racconteranno la loro esperienza professionale nel mondo del filmmaking

indipendente.

L'ormai consolidato sabato green di ‘Ambiente È Musica' ripropone, nella mattinata, attività di

raccolta della plastica in città a cura di Plastic Free (a libera partecipazione, ma con prenotazione

obbligatoria via whatsapp al n. 340 6553080 o via email info@ferrarafilmcorto.it), Green Lunch

presso l'Associazione TerraViva e una Tavola rotonda con gli autori, i musicisti e i registi delle

opere in concorso, a tema "INDIE REVOLUTION - giovani filmmaker e compositori tra ambiente e musica".

Sabato serata di chiusura del Festival con la Cerimonia di premiazione dei corti in gara

nelle due categorie "AMBIENTE È MUSICA" e "BUONA LA PRIMA", accompagnata da uno

spettacolo musicale dal vivo.

Per non perdere nessun appuntamento, il programma completo è visionabile sul sito

www.ferrarafilmcorto.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Ferrara Film Corto Festival. Per

info: info@ferrarafilmcorto.it

Si ricorda che, nel rispetto delle attuali normative anti-Covid, nelle location al chiuso del Festival si

dovrà indossare la mascherina FFP2.

Ferrara Film Commission

Ufficio Stampa: Federica Tarroni

ufficio.comunicazione@ferrarafilmcommission.it

Tel. 347.0555858

DIRETTORI ARTISTICI Ferrara Film Corto 2022

Mattia Bricalli 331.8567002

Eugenio Squarcia 333.3940719

Ferrara Film Commission APS

c/o Museo Collezione Piva

via Cisterna del Follo 39

44121 Ferrara, Italy

info@ferrarafilmcommission.it

www.ferrarafilmcommission.it

