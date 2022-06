BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 9 giugno 2022 alle 20,30 incontro in sala Agnelli. Annullato l'appuntamento delle 17 Progetto Ziccaron, 'Lo Shabbat: il cuore della vita ebraica'

Avrà per tema 'Lo Shabbat: il cuore della vita ebraica' l'incontro in programma giovedi 9 giugno 2022 alle 20.30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'appuntamento, che rientra nel Progetto 'Ziccaron - Conoscenza e diffusione dell'ebraismo italiano', è a cura di Bruno Poggi.



LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Tra i numerosi precetti che l'ebraismo prescrive lo Shabbat ha sempre occupato un posto fondamentale nel cuore dell'ebreo osservante. E' la più importante delle ricorrenze del calendario ebraico e si sussegue di settimana in settimana scandendo il ritmo dell'anno nella vita individuale, familiare e in quella della comunità.

L'osservanza dello Shabbat comporta l'esecuzione di due categorie di precetti: quelli positivi, che implicano un'azione da compiere e che rientrano nel precetto "ricorda il giorno del sabato per santificarlo", (Esodo 20, I dieci comandamenti), e quelli negativi, che impongono l'astensione da una serie di lavori ed opere che rientrano nel precetto "osserva il giorno del sabato per santificarlo".

Il progetto Ziccaron (che in ebraico significa "memoria") si basa su un assunto fondamentale: che la Shoah non incorpora e non esaurisce la specificità ebraica. Il ricordo di questa tragedia non deve essere rivolto al passato ma, al contrario, deve rivolgersi al futuro. In questa ottica la conoscenza del mondo ebraico e dell'ebraismo deve essere implementata per sconfiggere il principale terreno di coltura dell'antisemitismo: la scarsa conoscenza, quando non una vera e propria ignoranza, sugli ebrei e l'ebraismo.

Per raggiungere tale scopo il Progetto Ziccaron mette a disposizione dei cittadini ferraresi 40 Borse di Studio (senza vincolo di scadenza temporale) per poter frequentare la Yeshivah Tiferet ha-Torah una scuola di ebraismo e cultura ebraica online che offre numerosi corsi su questo argomento.



Il progetto proseguirà anche la prossima settimana:

Martedì 14 giugno - Gli "strumenti" dell'ebraismo: Talled, Tefillin e Mezuzah

Giovedì 16 giugno - Dimmi come mangi e ti dirò chi sei: la Kasherut, ovvero le norme alimentari ebraiche



In collaborazione con la scuola ebraica Yeshivah Tiferet ha-Torah e il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara

------------

>> ANNULLATO l'appuntamento di giovedì 9 giugno alle 17

L'incontro in calendario per giovedì 9 giugno 2022 alle 17 alla biblioteca Ariostea per la presentazione del libro di Lauro Marzola 'L'ultima soluzione. 1977: estate di sangue a Baura' è stato ANNULLATO.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: