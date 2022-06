LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi dal 22 al 30 giugno 2022 a Ferrara. In vigore anche il divieto di fermata Al via il rifacimento della pavimentazione stradale di via Argine Ducale, con circolazione a senso unico

Avranno inizio mercoledì 22 giugno 2022 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Argine Ducale, nel tratto compreso tra via Foro Boario e via Bologna.

Nel periodo di esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a senso unico, con direzione da via Foro Boario verso via Bologna e sarà istituito il divieto di fermata 0-24 su entrambi i lati della carreggiata.

Salvo imprevisti o maltempo, l'intervento si concluderà entro il 30 giugno prossimo. Successivamente saranno eseguiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L'impresa esecutrice è la Costruzioni Generali Girardini Spa (Sandrigo - VI).

Immagini scaricabili: