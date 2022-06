TRASPORTO PUBBLICO - Comunicazione di Tper - Tp - Modifiche percorsi in vigore dal 27 giugno fino alla fine dei lavori Interruzione della viabilità autobus in Via Bologna, modifiche ai tracciati delle Linee 11, 347, 343, 356, 361

Comunicazione a cura di Tper - Tpf

Linee 11, 347, 343, 356, 361 - Ferrara, interruzione viabilità autobus in Via Bologna

Si comunica che, per lo svolgimento di lavori stradali, sarà interrotto al traffico degli autobus il tratto di Via Bologna compreso tra Via del Bove e Via Mambro dalle ore 9.30 di lunedì 27 giugno 2022 fino al termine dei lavori e le linee in oggetto saranno così deviate:

LINEA 11

direzione Chiesuol del Fosso/Ex Dazio: percorso regolare fino all'incrocio Via Bologna/Via Foro Boario, a destra in Via Foro Boario, a sinistra in Via A. Ducale, a sinistra in Via Ferraresi, a sinistra in Via Carlo Porta, a destra in Via Verga e rientro in linea.

Viceversa in direzione S.M. Maddalena/Vallelunga.

LINEE 347 353 356 361

direzione Bologna/S. Bartolomeo in Bosco/Poggio Renatico: percorso regolare fino all'incrocio Via Bologna/Via Foro Boario, a destra in Via Foro Boario, a sinistra in Via A. Ducale, a sinistra in Via Ferraresi, a sinistra in Via Beethoven, a destra in Via Bologna e rientro in linea.

Viceversa in direzione Ferrara.

