BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Mercoledì 6 e mercoledì 13 luglio 2022 alle 17 alla biblioteca in via Arginone 320 (Porotto) "Belle storie alla Luppi": speciale estate con narrazioni nel giardino

Le "Belle storie" ancora non vanno in vacanza: gli ultimi appuntamenti per questa estate sono per mercoledì 6 e mercoledì 13 luglio 2022 alle 17 nel giardino davanti alla sala della Biblioteca Luppi, a Porotto (via Arginone 320, Ferrara).

Due le letture ad alta voce per i più piccoli, a partire dai 3 anni di età, in programma in questo mese di luglio 2022. Tanti i libri interessanti scelti da far ascoltare a un pubblico di bambini, genitori, nonni. In programma ci sono storie strampalate, magiche e anche con un po' misteriose, affidate all'interpretazione dei narratori volontari.

In particolare l'appuntamento di mercoledì 6 luglio è affidato a Sara, mamma e insegnante di Porotto, che illustrerà "I colori delle emozioni", avvalendosi del metodo di lettura giapponese "kamishibai": una valigetta di legno che si apre e si trasforma in un teatrino di immagini e parole. Chiuderà l'incontro un laboratorio coinvolgente.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà all'interno della Biblioteca stessa.

È gradita la prenotazione, chiamando allo 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

Immagini scaricabili: