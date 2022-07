POLITICHE SOCIALI - Giovedì 14 luglio 2022 ritrovo davanti al duomo di Ferrara alle 21,15. Aperte le iscrizioni Una serata 'Camminando sotto la luna' per sostenere le attività a favore dei bambini con malattie oncologiche

Una camminata sotto la luna che coniuga divertimento, socialità e solidarietà. Giovedì 14 luglio 2022 alle 21.30 torna con la quinta edizione "Camminando sotto la luna", la passeggiata della solidarietà organizzata da FEshion Eventi il cui ricavato sarà devoluto alle associazioni "Ageop Ricerca Onlus" (Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica) e "Associazione Giulia", realtà attive nel campo della ricerca e del supporto ai bambini malati oncologici e delle loro famiglie.

La camminata si snoderà da piazza Cattedrale - il ritrovo è fissato di fronte al duomo dalle 21.15 - fino al parco Urbano e ritorno, per circa 6 km. L'evento gode del patrocinio del Comune di Ferrara e alla partenza sarà presente l'assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti.

"Queste iniziative - dichiara Coletti - sono fondamentali perché favoriscono momenti di socialità e, soprattutto, rappresentano un modo per sostenere concretamente associazioni che svolgono un lavoro prezioso per quei bambini che, nonostante la giovanissima età, sono costretti ad affrontare la drammatica prova di una malattia oncologica. Sono occasioni importanti per non far sentire soli loro e le loro famiglie, e sono convinta che la città saprà stringersi ancora una volta attorno ai più sfortunati che affrontano con molto coraggio patologie dure. Ferrara si è sempre dimostrata sensibile, e per la nostra Amministrazione supportare queste manifestazioni è una testimonianza di come siamo sempre pronti a fare la nostra parte per le fasce della cittadinanza più bisognose. Un grazie a chi crea eventi ludici pensando al prossimo, ad "Ageop" e "Giulia" per quello che instancabilmente fanno con dedizione e competenza".

"La camminata torna per la prima volta dopo la pandemia. Nelle altre edizioni c'è sempre stata grande partecipazione e ci auguriamo altrettanto per creare supporto alle associazioni che offrono servizi ai bambini con patologie oncologiche" aggiunge Alessandra Scotti di FEshion Eventi.

La quota di iscrizione (12 euro) è comprensiva di t-shirt, braccialetto luminoso e gelato.



Per iscriversi: acquistare il biglietto al link https://feshioneventi.it/prodotto/camminata-sotto-la-luna/ oppure in loco presso la sede di FEshion Eventi di via Ripagrande, 101. La maglia potrà essere ritirata in via Ripagrande, 101, oppure direttamente la sera della camminata presso la gelateria Grom.



Per informazioni: eventi@feshioneventi.it.



Programma della serata:

- Ritrovo davanti al Duomo alle 21,15

- Partenza alle 21.30

- Giro Podistico (non competitivo) di 6 km, passando per via Ercole d'Este per poi raggiungere il Parco Urbano, girovagarlo e rientrare in centro

- Rientro alle 22.30 circa

- Gelato presso la gelateria "Grom" (piazza Trento e Trieste).

Immagini scaricabili: