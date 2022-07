LAVORI E VIABILITA' 2 - Da lunedì 25 luglio 2022 per due settimane Nuove reti del Teleriscaldamento del comparto di via Bologna, chiusura al traffico veicolare di via Giusti

Nell'ambito dei lavori di realizzazione delle nuove reti del Teleriscaldamento del comparto di via

Bologna, da lunedì 25 luglio 2022 sarà chiusa al traffico veicolare la VIA GIUSTI, sia in entrata che in uscita. Per accedere all'area commerciale i veicoli dovranno necessariamente utilizzare la via Bologna.

I lavori avranno la durata presunta di due settimane lavorative a partire da lunedì, salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità non prevedibili che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate da apposita segnaletica di preavviso e deviazione, in

prossimità dei tratti interessati.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità Traffico e Sosta)