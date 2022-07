LAVORI E MOBILITA' 1 - Lunedì 25 e martedì 26 luglio 2022 per lavori smontaggio gru Modifiche alla viabilità in via dell'Amicizia nel tratto compreso tra via Ippolito Nievo e via Giovanni Meli

Per lavori di smontaggio gru sarà temporaneamente modificata la viabilità in via dell'Amicizia nel tratto compreso tra via Ippolito Nievo e via Giovanni Meli con istituzione di divieto di transito "eccetto gli autorizzati" in tutto il tratto.

Sono ammessi al transito i pedoni e i velocipedi, eventualmente condotti a mano, in condizione di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

Sarà revocato temporaneamente lo stallo disabili generico ed istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati.

I veicoli provenienti da via Giovanni Meli, all'intersezione con via dell'Amicizia, avranno direzione obbligatoria a destra "eccetto gli autorizzati".

I lavori saranno eseguiti nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 luglio 2022 salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità non prevedibili che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori.

Tutte Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta.