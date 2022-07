POLITICHE FAMILIARI - Dall'1 al 17 settembre 2022. L'ass. Kusiak: appuntamento importante di promozione della cultura dell'infanzia EstateBambini 2022: giochi, spettacoli e attività in mezzo al verde di Parco Massari e nelle frazioni

Torna a settembre EstateBambini 2022, la rassegna di giochi, laboratori e intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie in programma nel territorio comunale di Ferrara da giovedì 1 fino a sabato 17 settembre 2022.

Promossa dal Comune di Ferrara, la manifestazione sarà gestita Consorzio RES-Riunite Esperienze Sociali, assieme all'associazione CIRCI-Centro Iniziativa Ricerca Condizione dell'Infanzia.

La manifestazione si articolerà in tre momenti. Festebà, il festival di teatro per i piccoli con 5 spettacoli che si terranno presso la Sala Estense nelle giornate del 2, 4, 5, 6 e 7 settembre. EstateBambini, la rassegna di attività, giochi e spettacoli che dal 2 al 4 settembre si terrà dentro la nuova cornice del Parco Massari a Ferrara. E infine Estate Bambini nelle frazioni di San Bartolomeo e Casaglia che porterà l'intrattenimento anche fuori dalle mura cittadine il 10 e il 17 settembre.

"Una manifestazione importante - sottolinea l'assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak - che fa parte del calendario di iniziative dell'amministrazione comunale rivolte al pubblico di bambini e delle loro famiglie. È un'opportunità per le famiglie di partecipare in maniera concreta e diretta alla realtà sfaccettata dei servizi per l'infanzia e per la famiglia, ma anche un'occasione per gli stessi servizi di fare conoscere meglio l'offerta a disposizione sul territorio. Questa manifestazione è un appuntamento annuale per la promozione della cultura dell'infanzia, di scoperta e di relazioni intergenerazionali oltre che di svago e di divertimento. Un occasione, quindi, per incontrarsi e costruire la rete tra le famiglie di tutto il territorio".

EstateBambini vedrà all'interno di Parco Massari (corso Porta Mare 3, Ferrara) delle aree designate per le diverse attività: laboratori artistici, laboratori manuali, ludobus, spettacoli teatrali, attività di letture itineranti con bibliobici e tanto altro. Ci saranno spazi dedicati alla ristorazione e un set fotografico dove poter fare simpatici scatti fotografici per testimoniare sulla pagina Facebook del festival la propria partecipazione. Una serie di mappe distribuite nel parco aiuteranno a orientarsi tra le tante attività proposte durante i tre giorni della manifestazione. Le attività si svolgeranno nel pomeriggio dalle 16 alle 20 nelle giornate di venerdì 2 e domenica 4, mentre sabato 3 proseguiranno fino alle 23. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero. Dalle 15.30, direttamente all'infopoint situato all'interno del Parco, sarà possibile prenotare le attività a numero chiuso.

Festebà, proposto dall'Associazione CIRCI, si terrà nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) nelle giornate del 2, 4, 5, 6 e 7 settembre con gli spettacoli teatrali di narrazione, burattini e giocoleria, per cui sono state selezionate le migliori compagnie italiane, con un'attenzione alle proposte più innovative. Anche quest'anno torna la Giuria popolare, che ha avuto e avrà un percorso di formazione condotto da Silvano Antonelli. La giuria, formata da grandi e piccoli parteciperà a un percorso guidato alla visione e alla comprensione degli spettacoli, incontrerà le cinque Compagnie in gara e dovrà quindi dare una valutazione ragionata e designare i vincitori, questa esperienza sarà un momento di ulteriore condivisione e partecipazione a EstateBambini.

L'intera manifestazione è resa possibile grazie all'apporto dei volontari dell'associazione Circi e di IBO Italia che contribuiranno alla gestione degli spazi e all'animazione di alcune attività.

Il programma della manifestazione nel dettaglio sarà pubblicato prossimamente sul sito estatebambini.it e sulla pagina Facebook.

Per info: segreteria organizzativa di Estate Bambini, email info@estatebambini.it.

Immagini scaricabili: