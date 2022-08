SPORT E SICUREZZA - Start alle 20.30 di martedì 23 agosto 2022, una gara/camminata per atleti e appassionati podisti 'RunninGAD': con Uisp Ferrara un anello di cinque chilometri dal parco Coletta al cuore della città

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Dal cuore del Gad al cuore della città in 5km. Alle 20.30 di martedì 23 agosto 2022, dal parco Coletta partirà la RunninGAD, evento podistico competitivo e non, organizzato da UISP Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara.

"Da non perdere, quindi, questo appuntamento - spiega il segretario generale UISP Ferrara, Andrea De Vivo - per tutti gli sportivi e non, martedì 23 agosto alle 20.30 al Parco Coletta per 5 km di sano divertimento. Si ringraziano fin d'ora tutti i volontari per il supporto che ci saranno per la buona riuscita dell'evento, inoltre, un grazie a Fermac ed Erregi per il sostegno".

Il percorso della gara e camminata è un anello unico con partenza ed arrivo all'interno del parco intitolato a Marco Coletta, conosciuto dai ferraresi anche come parco dei "giardini del grattacielo". Un'imponente opera di restyling e messa in sicurezza voluta dall'Amministrazione comunale ha restituito il parco a cittadini, bambini, anziani e famiglie dopo anni d'incuria e degrado. Uno spazio in cui è presente un campo sportivo polivalente, un'area giochi per bambini, una zona riservata alla ginnastica dolce per la terza età, percorsi pedonali e ciclabili in mezzo al verde, un luogo ideale per lo SPORT PER TUTTI. La gara/camminata si sviluppa su un percorso estremamente suggestivo che porta atleti e camminatori fino all'ombra del Castello Estense, monumento simbolo di Ferrara, percorrendo uno dei viali più belli della nostra città (Viale Cavour) e da lì ad attraversare ed ammirare le bellezze del centro storico della città estense.

Passando davanti al Duomo ed alla piazza che i ferraresi considerano il cuore della città - al liston si prosegue sotto la Torre dell'Arengo (detta anche dell'Orologio) per ritrovarsi, dopo aver percorso un tratto della via Porta Reno, sospesi nel tempo nella suggestiva atmosfera medievale di via Capo delle Volte. Lasciatisi alle spalle le suggestioni medievali, percorse alcune centinaia di metri del viale Corso Isonzo, atleti e camminatori entrano nel cuore del quartiere GAD con un balzo avanti nel tempo ai primi anni del '900 lungo il Corso Vittorio Veneto, un ampio viale costeggiato da villette

borghesi alcune delle quali in stile liberty, fino ad arrivare all'acquedotto monumentale, vero e proprio parco giochi e punto di ritrovo per intere generazioni di ferraresi, con passaggio ai piedi della sua imponente fontana di recente ripulita e ripristinata dall'Amministrazione comunale. Pochi metri ed ancora un salto indietro nei secoli, si transita per la via Fortezza attraverso quello che resta, appena visibile agli sguardi, della fortezza, struttura difensiva con pianta a forma di stella pentagonale fatta costruire a ridosso della cinta muraria nel 1608 da papa Paolo V e demolita a fine 800 per volere dei cittadini. Siamo alle battute finali della gara/camminata, gli atleti e camminatori sono ancora nel cuore del quartiere GAD e dopo aver percorso Via Darsena, Via S. Giacomo e Corso Piave si immettono in Viale IV Novembre percorrendo la cinta muraria medievale della città - la mura per i ferraresi - e fanno ritorno ai "giardini del grattacielo".

Per info: UISP Ferrara ufficiostampa@uispfe.it - caterina.doria@uispfe.it Viale Cavour 147, 44121 Ferrara - Tel. 0532 907611, Fax 0532 9076011, www.uispfe.it - #uispfe

Immagini scaricabili: