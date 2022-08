GIUNTA COMUNALE - Delibere approvate nella seduta del 23 agosto 2022 'Poetry slam': in settembre a Ferrara un laboratorio di scrittura creativa per ragazzi; al Palaboschetto il '2° Torneo Internazionale Trial' di pallamano femminile

Queste alcune delle delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 23 agosto 2022:

>> Assessorato Politiche giovanili, cooperazione internazionale, Servizi informatici - Assessore Micol Guerrini:

'Poetry slam': in settembre un laboratorio di scrittura creativa per favorire la socializzazione dei più giovani

La poesia come mezzo di confronto e discussione tra i giovani. A questo punta il laboratorio di ricerca espressiva e scrittura creativa "Poetry slam" per ragazzi dagli 11 ai 19 anni, che si svolgerà dall'8 all'11 settembre prossimi, negli spazi del consorzio Factory Grisù, a cura di Officina Teatrale A_ctuar Aps con la collaborazione di Area Giovani del Comune di Ferrara. Dall'Amministrazione comunale anche un contributo di 3.500 euro a sostegno dell'iniziativa, che si propone come un percorso di inclusione, socializzazione e aggregazione, per favorire la partecipazione dei giovani alla vita locale, allargare il dialogo tra le generazioni e i momenti di confronto diretto.

I partecipanti saranno stimolati a scrivere sia individualmente sia collettivamente, utilizzando particolari esercizi e giochi che portano all'esplorazione di sé, all'ascolto attivo e alla condivisione. Si cercherà poi di passare dalla parola scritta all'atto poetico con attività di gruppo legate alla lettura ad alta voce, al movimento nello spazio e all'uso del gesto comunicativo.

I giovani partecipanti al laboratorio saranno divisi in due diversi gruppi: uno con ragazzi dai 14 ai 19 anni, coinvolto in un percorso di 4 incontri, e l'altro con ragazzi dagli 11 ai 13 anni che parteciperanno a un unico incontro di 3 ore. Per entrambi i gruppi il percorso si concluderà poi con un vero e proprio duello di Poetry slam, aperto al pubblico, in cui anche quest'ultimo verrà invitato a svolgere un ruolo attivo.

>> Assessorato Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund - Assessore Andrea Maggi:

Al Palaboschetto il '2° Torneo Internazionale Trial - Città di Ferrara' di pallamano femminile

Sarà il Palaboschetto, di via De Marchi, concesso in uso gratuito dal Comune di Ferrara, a ospitare dal 26 al 28 agosto 2022 il '2° Torneo Internazionale Trial - Città di Ferrara' di pallamano. La manifestazione, organizzata dalla Asd Ariosto Pallamano di Ferrara, vedrà la partecipazione di quattro squadre di Serie A femminile: Erice Trapani, Hoj Handbold Danimarca, Handball Plock Polonia e la stessa Ariosto Ferrara, che nelle prime due giornate si sfideranno alle 18 e alle 20 e domenica alle 9 e alle 10.45.