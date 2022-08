BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Esposizione bibliografica dall'1 settembre all'1 ottobre 2022, in via Romiti 13 a Ferrara A Casa Niccolini: 'Tutti a scuola!' con i libri per i più piccoli dedicati all'inizio del nuovo anno scolastico

Il primo giorno di scuola si avvicina e la biblioteca comunale di Casa Niccolini vuole celebrarlo con una mostra bibliografica tutta dedicata proprio alla scuola. Dall'1 settembre all'1 ottobre 2022, nelle sale di via Romiti 13 a Ferrara, saranno a disposizione per il prestito tanti libri a tema per bambini e ragazzi di tutte le età, per tornare a familiarizzare con le atmosfere e i ritmi scolastici.

La mostra bibliografica dal titolo 'Tutti a scuola!' sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 15 alle 19; mercoledì e sabato dalle 9 alle 13).

I titoli esposti sono disponibili per il prestito e possono essere prenotati o scelti al momento.



Per informazioni: 0532 418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: