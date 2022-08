PALIO E TURISMO - Da venerdì 2 settembre 2022 per due fine settimana nel Chiostro piccolo di San Paolo (via Boccaleone 19) Torna la sagra "Arrosticini nel Chiostro"

A settembre la Contrada Rione San Paolo di Ferrara riapre le porte per la sagra "Arrosticini nel Chiostro".

Con il patrocinio del Comune di Ferrara, la manifestazione offrirà al pubblico un menù vario e interessante, tra arrosticini e hamburger di pecora originali abruzzesi, piatti della tradizione culinaria ferrarese, idee originali come lo "scettro del porco" e la "spada imperiale", piatti tutti da scoprire.

La location è come sempre il meraviglioso Chiostro Piccolo di San Paolo, via Boccaleone 19, Ferrara. Orari di apertura: venerdì 20-23, sabato e domenica 19.30-23.

La sagra sarà aperta nei giorni del fine settimana di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 e venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.

Per info: https://www.facebook.com/arrosticininelchiostro, cell. 371 486 5375, email segreteria@rionesanpaolo.com.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

