GIARDINO PER TUTTI - Illustrati da Vicesindaco Lodi e organizzatori i risultati delle attività culturali e sportive proposte Giardino per Tutti: un ricco bilancio per l'edizione 2022 della rassegna al Parco Coletta

Un agosto per 15mila persone al parco Coletta. È il bilancio della seconda edizione della rassegna estiva Giardino per Tutti, promossa dal Comune di Ferrara e curata dall'associazione Ultimo Baluardo in collaborazione con Studio Borsetti e grazie al sostegno di Holding Ferrara Servizi e della Fondazione Teatro Comunale.

Dati e commenti a questa edizione della rassegna sono stati illustrati mercoledì 7 settembre 2022 in residenza municipale nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del vicesindaco Nicola Lodi e degli organizzatori Nicola Borsetti (Studio Borsetti Ferrara) e Federico Di Marco (ass. Ultimo Baluardo), insieme ai referenti del Centro di Mediazione del Comune e dell'agenzia di grafica Alpaca.

"È un bilancio di grande soddisfazione - ha affermato il vicesindaco Nicola Lodi - per il quale voglio ringraziare tutti gli attori che sono stati protagonisti di un agosto molto importante. In un mese 15mila persone sono passate dal parco Marco Coletta, che sta diventando un punto fermo nel quale organizzare attività 365 giorni all'anno. Va sottolineato come in quelle 15mila persone siano ricomprese tante famiglie e spettatori giunti da altre Regioni, soprattutto per il concerto clou di Ferragosto. L'indotto è stato imponente grazie a tutti i lavoratori e i volontari, e il fatto che ci siano altre associazioni che ci stanno chiedendo di organizzare iniziative in quel parco significa che siamo sulla strada giusta. Le tante richieste sono la testimonianza che l'area piace e sta diventando un luogo sicuro in cui fare integrazione".

"Inizialmente - ha sottolineato Federico di Marco, coordinatore e direttore di produzione della rassegna - l'idea di rendere la zona del grattacielo un'arena in cui organizzare eventi culturali, concerti, teatro e spettacoli per bambini era una sfida ritenuta impossibile da molti. Dopo l'intervento di riqualificazione eseguito dall'Amministrazione comunale è stata colta un'opportunità e i dati danno conferma di ciò. Il parco Coletta era un'arena che mancava alla città e sono felice che, nella realizzazione di questo format, si sia creata una vera e propria filiera ferrarese che ha garantito il top sotto tutti i profili".

"Siamo tutti molto contenti, 15mila unità in quella location fino a qualche anno fa sembravano una chimera invece sono realtà - ha aggiunto l'organizzatore di eventi Nicola Borsetti -. È stato un periodo in cui tutto si è svolto in piena sicurezza e sottolineo la gratuità di tutti gli spettacoli: questo testimonia una grande vicinanza alla città".

Apertasi il 29 luglio con il Festival Carino, la programmazione è durata fino al 28 agosto con lo spettacolo di chiusura dei Datura, con picco il 15 agosto per il concerto dei Nomadi che ha richiamato al giardino sotto le torri del grattacielo spettatori da tutto il nord Italia. Le serate effettive sono state 19, 3 quelle che sono state annullate a causa del maltempo. Oltre alla musica e agli spettacoli, Giardino per Tutti è stato anche un momento di convivialità grazie al chiosco Big Hop e al Pizza Experience, organizzato da Feshion Eventi a supporto di Fondazione Ado.

Di seguito le realtà che hanno reso possibile il successo della manifestazione, e alle quali va il plauso dell'Amministrazione comunale:

AZIENDE - SOCIETÀ - PROFESSIONISTI COINVOLTI DA ASSOCIAZIONE ULTIMO BALUARDO

Suono&Immagine SRL Securfox SRL, Sigfrida SRL, Raffaella Megali Studio Tributario, La Luminaria SRL, Chiarati Sistemi SRL, DOC Servizi Soc. Coop., CAM Coop. Artisti, Z-INDEX99, Big Hop SRL, Global Ambiente / Sebach SPA, Hera SPA, Sinergas SPA, Bahia Garden

PARTNER/COLLABORATORI DIRETTI

Studio Borsetti SRL, Centro di Mediazione, Alpaca Coop.

REALTÀ CULTURALI/SPORTIVE CHE HANNO PARTECIPATO:

Fondazione Teatro Comunale Ferrara, Associazione Musicisti di Ferrara, The Swingers Orchestra, Orchestra Città di Ferrara, Jazz Club Ferrara, Officina Meca/ARCI, Ensemble Ass. Musicale, UISP (Running Gad)

