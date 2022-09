RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - In programma il 26 e il 27 settembre 2022, all'ex Teatro Verdi e nella Sala Estense di Ferrara Presentate le giornate di incontri "La città: utopia o progetto? Ferrara, una prospettiva culturale tra passato prossimo e futuro"

Si è svolta venerdì 16 settembre 2022 nella sala Arengo della residenza municipale, la conferenza stampa di presentazione delle giornate di incontri dal titolo "La città: utopia o progetto? Ferrara, una prospettiva culturale tra passato prossimo e futuro", a cura del Dipartimento Studi Umanistici di Unife e il sostegno dell'Amministrazione comunale di Ferrara, in programma il 26 ed il 27 settembre 2022, nelle sedi dell'Ex Teatro Verdi e della Sala Estense di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale all'Ambiente e Rapporti con l'Università Alessandro Balboni, i docenti universitari Ada Patrizia Fiorillo e Giuseppe Scandurra responsabili del progetto sostenuto e finanziato dal Comune di Ferrara, Anna Quarzi (Isco Fe) e Carlo Magri (Unife).

L'assessore comunale Alessandro Balboni ha sottolineato - nel corso dell'incontro di presentazione in Comune - l'importanza di progetti e azioni sinergiche fra Amministrazione comunale e Università a beneficio della comunità del territorio.

DOCUMENTAZIONE scaricabile in fondo alla pagina

- - - - - - - - - - - - - - -

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori - UNIFE)

Incontri "La città: utopia o progetto? Ferrara, una prospettiva culturale tra passato prossimo e futuro" - Ferrara 26 e 27 settembre 2022 sede Ex Teatro Verdi - Via Castelnuovo n.10 - Ferrara

SEMINARI E CONVEGNI

https://www.unife.it/it/eventi/2022/settembre/citta-utopia-o-progetto

"La città: utopia o progetto? Ferrara, una prospettiva culturale tra passato prossimo e futuro" prevede una serie di incontri dedicati al tema della città, finanziati da Unife nell'ambito del bando per progetti di Public Engagement. L'iniziativa è organizzati dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara e dal Laboratorio di Studi Urbani, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ferrara ed affiancata come media partner cittadini dall'Istituto di Storia Contemporanea, dall' Ex Teatro Verdi, insieme all'Archivio Ugo La Pietra e alla Cineteca Italiana di Milano.

Docenti dell'Università di Ferrara e ospiti esterni, tra i quali Pier Luigi Cervellati, Monica Graziina, Gaetano Sateriale, Ugo La Pietra, Andrea Pinotti, Giovanni Sassu, Marco Bertozzi, Anna Quarzi, Massimo Marchetti, si avvicenderanno in tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre e presentazioni di film. Occasioni che aprono al confronto su tematiche legate alla città contemporanea, avendo al centro Ferrara e il suo "modello" di vivibilità, di storia e di cultura affermatosi nel tempo.

«Si è trattato di mettere insieme - dichiarano Ada Patrizia Fiorillo e Giuseppe Scandurra - momenti di riflessione e di analisi su quello che è lo spazio del nostro vivere quotidiano, quella che chiamiamo città, habitat dei bisogni e delle prospettive. Pur nella consapevolezza della sua non esaustività, si è inteso aprire agli ambiti più svariati affidandosi a competenze scientifiche e professionalità riconosciute. Occasioni che ci auguriamo stimoleranno confronti e dibattiti con un pubblico ampio, non necessariamente accademico, invitato a partecipare. Giornate pensate dunque all'insegna della condivisione che, non a caso, hanno trovato, la partecipazione entusiasta di molti docenti dell'Ateneo ferrarese, ma non solo. Anello di congiunzione per molti sarà la storia, intesa come eredità di segni, di contenuti, di identità, che innervano non solo il passato, ma il presente. Da essa siamo voluti partire, perché c'è una città contemporanea che, figlia di quel passato in gran parte conosciuto, fa fatica a riconoscersi. Che cos'è una città oggi, cosa ci aspettiamo, come pensiamo di abitarla saranno alcune delle tante domande che attraverseranno queste giornate. Interrogativi resi ancora più urgenti dall'attuale momento storico segnato da crisi a vari livelli che ricadono soprattutto sulle generazioni che formiamo».

Programma

Lunedì 26 settembre:

ore 10:00 saluti istituzionali della Magnifica Rettrice Laura Ramacciotti, del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Paolo Tanganelli, del Delegato alla Terza Missione Enrico Bracci, degli Assessori del Comune di Ferrara Marco Gulinelli e Alessandro Balboni, dei Responsabili del progetto Ada Patrizia Fiorillo e Giuseppe Scandurra;

ore 10:30 proiezione del docu-film "Il teatro Verdi di Ferrara. Tracce per un documentario" a cura del Laboratorio di Antropologia Visuale;

ore 11:00 tavola rotonda dedicata alla città del XXI secolo, con interventi che prospettano varie angolazioni di lettura: sociologica, antropologica, storica, urbanistica, architettonica, giuridica, economica;

ore 15:00 conferenza "La città, la condizione dello spazio urbani nel cinema di Ugo Pietra";

ore 18:30 aperitivo in Piazza Verdi;

ore 20:30 rassegna cinematografica presso la Sala Estense sul cinema di finzione a Ferrara.



Martedì 27 settembre:

ore 10:00 tavola rotonda con la partecipazione di docenti dell'Università di Ferrara, sulle prospettive di ricerca condotte da diverse discipline che interessano il campo degli studi umanistici e sugli obiettivi che esse si prefiggono nella formazione delle giovani generazioni;

ore 15:00 focus su temi e figure di grande rilevanza storica per Ferrara. Si tratta in un caso di Ludovico Ariosto e del suo epico poema, Orlando furioso, nel secondo caso si parla del ‘ciclo dei mesi' di Palazzo Schifanoia riletti, sotto il profilo storico-artistico ed estetico, sulla base del fondamentale contributo di Aby Warburg, cui seguirà;

ore 18:00 visita guidata presso il Museo di Palazzo Schifanoia. per un numero contingentato di persone (max 25);

ore 18:30 aperitivo in piazza Verdi;

ore 20:30 rassegna cinematografica dedicata, per questo secondo appuntamento, a Ferrara presso la Sala Estense.

Nella sua articolazione il ricco programma di queste due giornate, formulato nel carattere di uno spirito collettivo, è teso a rispondere alle finalità della Terza Missione, tra gli obiettivi prioritari dell'istituzione universitaria.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: