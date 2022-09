BIBLIOTECA ARIOSTEA - Sabato 17 settembre 2022 alle 10,30 incontro in sala Agnelli. Aperte le iscrizioni Con il Gruppo di lettura 'LeggerMente' si parla del libro di Massimo Recalcati 'A libro aperto: una vita è i suoi libri'

Sarà dedicato al libro di Massimo Recalcati "A libro aperto: una vita è i suoi libri" il nuovo incontro del Gruppo di lettura 'LeggerMente' in programma sabato 17 settembre 2022 alle 10,30 nel giardino interno della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro è a partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione ed è organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Carla Fiorini (c.fiorini@edu.comune.fe.it tel. 0532 418206).

LA SCHEDA (a cura di Giancarlo Moretti) - Un incontro è un evento che taglia il percorso di una vita rendendola diversa da com'era prima. Per questo ogni vero incontro è un incontro d'amore, perché ci trasforma. E, come ci trasformano le persone in carne e ossa, ci trasformano anche le idee e le parole. Sono esistite, per ciascuno di noi, letture che hanno cambiato radicalmente la nostra vita, che l'hanno resa diversa da prima. Perché quel libro mi scuote? Forse perché in esso trovo le risposte o le domande che mi attraversano. In questo senso, leggere non è solo conoscere altri mondi e altre vite, ma è anche incontrare inaspettatamente pezzi del nostro mondo e della nostra vita. Un libro è importante quando mostra i miei fantasmi, quando affonda, per qualche ragione obliqua, nel mio essere più riposto, sorprendendomi e rivelandomi quello che sapevo già ma che non avevo ancora le parole per dire. In queste pagine Recalcati racconta tutta la profondità di questa esperienza, aprendo anche lo scrigno dei suoi personali incontri di lettura e mostrandoci come leggere non sia erudizione, accumulazione, ma un modo per offrire alla vita l'occasione di un incontro con la parte più segreta di se stessa, rendendo possibile il suo rinnovamento, la sua espansione, l'acquisizione di una forma nuova. Perché un incontro con un libro è un incontro d'amore.

